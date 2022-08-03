裴洛西訪台中共宣布軍演美股挫 法人：台股恐承壓

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法人認為，台股恐短期承壓，但不影響基本面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布將在台灣周邊6海域軍演，美股4大指數皆墨，道瓊下挫402點。法人認為，台股恐短期承壓，但不影響基本面。

美國眾議院議長裴洛西不畏北京威脅，昨晚抵台訪問，台海緊張情勢加劇，加上聯準會官員示意抗通膨不會太快鬆手，投資人憂慮加深，美股籠罩低氣壓，道瓊指數下挫402點，連兩天收黑。

道瓊工業指數2日重挫402.23點或1.23%，收32396.17點。標準普爾指數下跌27.44點或0.67%，收4091.19點。那斯達克指數下滑20.22點或0.16%，收12348.76點。費城半導體指數下挫3.571點或0.12%，收2974.746點。

紐約時報報導，裴洛西抵台前，北京強烈反對，如今美中可能陷入緊張對峙，雙方擺出更咄咄逼人的軍事姿態。

裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。國防部今天凌晨表示，中共此舉凸顯以武力解決分歧的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，國軍有決心、能力及信心確保國安。

台股2日終場下跌234.46點，收在14747.23點。

法人表示，市場擔心裴洛西來訪可能導致兩岸擦槍走火，台股恐短期承受壓力，但這類行程通常是短時間會面，往往一天就離開，「跟颱風差不多」，一旦裴洛西離開台灣後，市場發現兩岸局勢沒有太大變化，恐慌氣氛應該會消除。（編輯：郭無患）1110803