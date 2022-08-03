裴洛西訪台 德外委會主席：民主世界與台灣站一起

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（中央社記者林育立柏林3日專電）針對美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，德國國會外交委員會主席羅思表示，這凸顯民主世界與台灣站在一起。

曾任外交部次長的羅思（Michael Roth）今天透過推特表示，充滿自信的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪民主夥伴，不過北京的共產黨領導人顯然將民主視為威脅。

隸屬執政社民黨（SPD）的羅思表示，符合他們利益和威脅他們安全的是什麼，台灣人自己最清楚；裴洛西的訪問既非攻擊，也非挑釁，不至於威脅中國領土的完整。

羅思認為，裴洛西的訪問凸顯民主世界與台灣站在一起，顯示台灣是一個蓬勃的民主國家，自己決定自己的命運，但美國沒有背離「一個中國」政策。

不過，羅思指出，裴洛西出訪造成區域緊張，卻也暴露台海衝突對德國的風險；如果衝突升高，德國幾乎所有供應鏈都會受到影響，因此德國應盡快減少對中國的戰略依賴，致力將供應鏈多元化。

同屬執政聯盟的自由民主黨（FDP）秘書長迪吉－薩萊（Bijan Djir-Sarai）則批評，中國在裴洛西率團訪台之際升高軍事恫嚇是「卑鄙」的行為，凸顯民主國家團結的必要性。

他接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時說，如果中國真的出兵攻打台灣，西方國家有必要步調一致快速反應，立即對中國實施經濟和針對個人的制裁。（編輯：周永捷）1110803