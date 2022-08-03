裴洛西訪台行程一次看 上午9時抵立法院蔡其昌接見【不斷更新】

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，3日上午8時47分拜訪立法院；由於立法院長游錫堃確診，今天由立法院副院長蔡其昌接見。 中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台訪問，她今天上午在立法院首度發表公開談話，對蔡其昌提到她是「台灣的朋友」，她覺得是很大的讚美，其實她是代表國會的同事接受這項殊榮。

裴洛西上午拜訪立法院，由於立法院長游錫堃確診，由立法院副院長蔡其昌接見。

裴洛西說，美國對台灣支持是跨黨派，包括通過許多人權法案。

裴洛西說，此行希望互相交流、增強合作，傾聽各界意見，學習台灣出色的防疫成就，推動尊重人權，感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界受到肯定。

至於有關她30年前在天安門抗議一事，她也解釋，當時是以跨黨派身分前往，除了表達對人權支持，也抗議中國不公平的貿易作法，將技術輸出到所謂流氓國家，這也是國安議題。1110803

裴洛西抵達立法院 蔡其昌接見（09：00）

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒、范正祥台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台訪問，今天上午8時47分拜訪立法院；由於立法院長游錫堃確診，今天由立法院副院長蔡其昌接見。

裴洛西進入立法院正門，向在場媒體揮手致意後，走上2樓的大會客室，稍後將與蔡其昌及立法院朝野黨團總召等人會面。

總統蔡英文將在總統府接見訪團成員，並於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

回顧歷史，上次有美國眾議院議長拜訪立法院，可回溯到民國60年8月，當時美國眾議院議長艾伯特到訪立法院並在議場演講，那時台美尚未斷交；這次裴洛西拜訪立法院，是睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪，意義重大。（編輯：謝佳珍）1110803