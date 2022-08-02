裴洛西擬訪台 蔡其昌：若成行竭誠歡迎

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外媒報導美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能抵台訪問；立法院副院長蔡其昌（前，藍衣者）2日受訪表示，目前未接到通知，但裴洛西到台灣的可能性很高，若有成行，竭誠歡迎。中央社記者趙麗妍攝 111年8月2日

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）外媒報導美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於今晚抵台訪問，立法院副院長蔡其昌今天表示，目前未接到通知，但她抵台可能性高，若有成行，竭誠歡迎。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正展開亞洲參訪行程，1日抵達首站新加坡，2日短暫訪問馬來西亞。根據外媒報導，裴洛西可能在今晚抵台並停留一晚。

蔡其昌今天出席陽光棒球夏令營開幕式，會後他接受媒體聯訪，對於裴洛西若訪台是否有安排會面，他做上述表示。

蔡其昌表示，目前還沒有收到相關通知，也是在媒體上看到有關裴洛西訪台訊息，目前沒有評論。但裴洛西到台灣的可能性很高，會配合外交部做相關準備，不過也要看她是否有成行，站在立法院的角度，歡迎所有對台灣友善的國際貴賓。

他說，裴洛西長期支持台灣、支持民主，特別對人權議題的關心，有目共睹，裴洛西的發言對台灣多所肯定，絕對是台灣的貴賓、立法院的貴賓，竭誠歡迎。

蔡其昌指出，裴洛西在議長任內支持台灣的言論，都是對台灣珍貴友誼的表現，若訪台成行，他將代表台灣謝謝裴洛西，也想表達台美關係源遠流長，未來要持續深化台美關係，共同為民主人權的普世價值奮鬥。

若裴洛西訪台成行，蔡其昌說，希望她到台灣的時間可以停留久一點，除到台北外也可到台中，他會親自當地陪，帶她遊遍台中，品嚐台中當地美食。

民進黨籍立委張廖萬堅也說，來者是客，當然歡迎，裴洛西支持台灣民主發展，她來，代表世界強國肯定台灣，意義重大。他指出，近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多國際重量級人士來台灣，中共不必刻意有這樣大的反應，有這種反應也不可能拒絕對方來訪。（編輯：黃世雅）1110802