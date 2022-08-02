裴洛西可能訪台 侯友宜：歡迎國際友人來訪

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能率團訪台，新北市長侯友宜（圖）2日上午在市府受訪表示，歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西可能率團訪台，新北市長侯友宜今天表示，歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。

侯友宜上午在市府貴賓室接見總統教育獎得主，會後接受聯訪，媒體詢問他對於裴洛西可能率團訪台的看法，他說，歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室1日啟用，記者詢問侯友宜競選辦公室何時成立，他說，「目前還是市長的角色，以市政為最大優先」。在任期最後，緊盯需要達成目標的建設。

對於外縣市的縣市長參選人、縣市議員參選人，透過國民黨新北市黨部安排，要與侯友宜一起合影拍攝看板與文宣照，他說，歡迎各界願意為國家人民做事的人，他都樂於支持，希望一起拚讓台灣更團結。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今天證實，黨籍新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘，以及部分縣市議員參選人，將安排於3日晚間在市黨部與侯友宜拍攝定裝照。（編輯：李錫璋）1110802