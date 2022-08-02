裴洛西擬訪台 環球時報：人若犯我我必犯人

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（中央社台北2日電）美國眾院議長裴洛西今天可能率團訪台，中國官媒環球時報發表社評稱絕不拿核心利益去乞求和平，「人若犯我，我必犯人」，軍隊在捍衛國家主權安全上，始終敢於亮劍。

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）正展開亞洲參訪行程，1日抵達首站新加坡，今天預計短暫訪問馬來西亞。英國「金融時報」報導，裴洛西接下來將訪問台灣；美國有線電視新聞網（CNN）則指，裴洛西除訪台，並將停留一晚。

外媒大幅報導裴洛西將成為25年以來首位訪台的美國眾議院議長後，中國方面隨即宣布在南海及渤海軍事訓練射擊。白宮國安會發言人柯比1日表示北京不應藉機升高情勢，並警告中國恐做出軍事挑釁作為，包括向台海發射飛彈。

另日本媒體1日報導，美軍已將部分軍事資源轉移到更靠近台灣的地點，以便在裴洛西訪台時，確保專機的安全。

中國外交部發言人趙立堅1日則說如果裴洛西敢訪台，「那就讓我們拭目以待」。中國官媒環球時報隨後在當天晚間近11時發表社評，指8月1日共軍迎來95歲生日，但今年有個特殊狀況，裴洛西可能訪台一事對中國核心利益構成嚴重挑釁，此事再次證明，當前的中國比歷史任何時期都更需要建設一支強大的人民軍隊。

環球時報稱「如果不是忌憚解放軍，裴洛西決（絕）不會像現在這樣鬼鬼祟祟的」，因此練兵備戰一刻也不能鬆懈，必須加快把人民軍隊建設成為世界一流軍隊。

這篇社評表示，經歷過無數苦難的中國人民，比任何人都熱愛和平、珍惜和平。但這絕不意味著中國會拿核心利益去乞求和平，會任由別人欺負，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。在捍衛國家主權安全問題上，始終敢於亮劍、善於亮劍。

不過社評在高調威嚇之際也說，中國軍隊已經三、四十年沒有打過仗，需要不斷提醒自己，要對絕對和平主義的天真思維保持距離和警惕，避免「承平日久，人不知兵」的情況發生。像中國這樣的大國，一旦出現對國防建設的精神鬆懈，後果不堪設想。

文章另批評美國對中國越來越露骨的圍堵和遏制，正快速惡化中國的周邊環境。美國帶著數個盟友給中國統一製造障礙，威脅亞太和平形勢。中國奉行防禦性國防政策，軍力是為了捍衛國家主權、安全和發展利益，因此與外部的威脅挑戰相比，中國的軍事力量是少而不是多。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110801