中國駐聯合國代表：裴洛西訪台將破壞中美關係

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）中國常駐聯合國代表張軍今天說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣將破壞中美關係。

路透社報導，張軍在中國擔任聯合國安全理事會8月輪值主席國的記者會上說：「這樣的訪問顯然是危險的、挑釁性的。」他說：「若出現這類訪問，將破壞中美關係。」

張軍也說，裴洛西這次訪台無法與1997年時任美國眾議院議長訪台相提並論。

張軍指出：「美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口。」他同時表示，近年來，受外部勢力影響，台灣內部形勢發生「消極變化」。

張軍在紐約告訴媒體：「台獨勢力在錯誤的方向上越走越遠。如果不對台獨勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控。」

他敦促華府恪守「一個中國原則」，他說，美國總統拜登上週與中國國家主席習近平通話時重申，美國的一個中國原則沒有改變也不會改變。

中國7月29日在聯合國安全理事會會議上表示，美國在俄羅斯部隊入侵烏克蘭後強調烏克蘭主權原則，卻在台灣議題上挑戰北京主權，根本是雙重標準。

張軍今天強調：「在維護家主權、領土完整方面…我們會採取一切必要措施。」

裴洛西已經率團抵達新加坡，展開備受關注的亞洲行。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和「金融時報」（The Financial Times）相繼引述知情人士指出，裴洛西將於本週訪台，部分行程安排在2日晚間，多數在3日，包括與總統蔡英文會晤。

中國外交部1日示警，裴洛西如赴台將導致嚴重後果，共軍不會坐視不管。美國白宮則表示不會被中國的威脅嚇倒。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，裴洛西可能訪問台灣「並不稀奇」，中國政府最近發出那些威脅，沒什麼道理。

柯比在美國有線電視新聞網（CNN）節目「新的一天」（New Day）告訴主持人凱拉（Brianna Keilar）：「作為一個國家，我們不應該…我們不應該被那種言辭或那些可能的行動嚇倒。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110802