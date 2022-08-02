更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美軍無人機建功 拜登宣布在阿富汗擊斃蓋達首腦薩瓦里
首頁 / 政治
裴洛西
新聞專題
裴洛西2/114
首頁 / 政治

裴洛西擬訪台 共軍實彈演習 國軍強化戰備整備

2022/8/2 09:25（8/2 10:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為7月27日漢光演習時，愛國者飛彈在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練。中央社記者王飛華攝 111年7月27日
圖為7月27日漢光演習時，愛國者飛彈在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練。中央社記者王飛華攝 111年7月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西可能率團訪台，共軍緊接展開多項實彈演習。根據可靠消息，國軍部隊自今天上午8時起至4日中午12時止，將強化國軍戰備整備，並依共軍威脅適切調整，但戰備等級仍為「經常戰備時期」。

根據外媒報導，裴洛西（Nancy Pelosi）可能於今晚抵台訪問，中共隨即宣布在多處進行實彈演習，共軍東部戰區昨晚更以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。外界解讀為中共最新一波針對裴洛西可能訪台的恫嚇宣傳。

據了解，國軍部隊從今天上午8時起至4日中午12時止，強化國軍戰備及整備，並依共軍威脅適切調整。消息來源並強調，目前戰備等級仍是承平時期的「經常戰備時期」，並未調整。

國軍戰備等級分為兩時期，分別是「經常戰備時期」（平時）、「防衛作戰時期」（戰時），其中各個時期會依照敵情威脅有數個不同階段。（編輯：郭無患）1110802

延伸閱讀
雷根號航艦一路向北行駛 顯示裴洛西可能訪台裴洛西擬訪台 中國再宣布南海渤海軍事訓練射擊裴洛西擬訪台 中國反應一次看CNN：裴洛西將訪台並過夜 美全天候監控中國動向
裴洛西
台股早盤挫逾230點跌破14800點 台積電失守500元裴洛西擬訪台 台積電早盤跌破500元市值蒸發3112億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國駐聯合國代表：裴洛西訪台將破壞中美關係