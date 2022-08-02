裴洛西擬訪台 共軍實彈演習 國軍強化戰備整備

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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西可能率團訪台，共軍緊接展開多項實彈演習。根據可靠消息，國軍部隊自今天上午8時起至4日中午12時止，將強化國軍戰備整備，並依共軍威脅適切調整，但戰備等級仍為「經常戰備時期」。

根據外媒報導，裴洛西（Nancy Pelosi）可能於今晚抵台訪問，中共隨即宣布在多處進行實彈演習，共軍東部戰區昨晚更以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」。外界解讀為中共最新一波針對裴洛西可能訪台的恫嚇宣傳。

據了解，國軍部隊從今天上午8時起至4日中午12時止，強化國軍戰備及整備，並依共軍威脅適切調整。消息來源並強調，目前戰備等級仍是承平時期的「經常戰備時期」，並未調整。

國軍戰備等級分為兩時期，分別是「經常戰備時期」（平時）、「防衛作戰時期」（戰時），其中各個時期會依照敵情威脅有數個不同階段。（編輯：郭無患）1110802