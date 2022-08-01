裴洛西擬訪台 中國反應一次看懂

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（中央社台北1日電）美國眾議院議長裴洛西是否會在亞洲行訪問台灣，引起國際社會極大關注。近期，中國方面從領導人、相關政府部門、軍方、意見領袖、官方媒體與各種行動，做出明示與暗示的反應。

裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）正在訪問亞洲，在她公布的行程中有新加坡、馬來西亞、南韓與日本，未列台灣。但是，未明列台灣可能是出自於安全的顧慮，未必是沒有計畫訪台。各種的訪台消息滿天飛，中國也早已對這次訪台做出回應。

●領導人：拜習熱線

7月28日美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平熱線，中國外交部事後表示，「這次通話是在佩洛西（裴洛西）議長一直計劃訪台的背景下舉行的」，間接證實這通電話所欲為何。

根據中國方面會後的通稿，這場長達2小時17分鐘的熱線，有相當篇幅在談台灣問題。

習近平向拜登聲稱，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

習近平說，「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。」堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。

他又說，美方應該言行一致恪守「一個中國原則」，履行「中美三個聯合公報」。

中方的通稿指出說，拜登重申美國的一個中國政策沒有改變，美方不支持台灣獨立。

有觀點認為，雙方領導人通話是試圖建立「護欄」，但是美中博弈仍在繼續。

●相關部門：中國外交部、國防部

中國外交部從有裴洛西訪台的消息曝光後，就不斷地回應相關問題，中國官媒說，北京的警告一次比一次嚴厲。

中國外交部的回應包含，「要求美方不得安排裴洛西訪台」、「中方將採取有力措施」、「我們說到做到」、「我們正嚴正以待」，以及「希望美方在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準」、「中國人民解放軍絕不會坐視不管」。

中國國防部則由7月26日在例行記者會上，由發言人譚克非表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。

譚克非說，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

●意見領袖：學者們與媒體人

中國大陸的涉台學者多示警，指出裴洛西訪台若成行，中方的反制將是全面性、綜合性的，且若成行危機將到來。

如中國社科院台灣研究所所長楊明杰警告，中方最後不得已採取的措施絕不會只是簡簡單單的「小打小鬧」，反制肯定是全面性與系統性的。

社科院台灣研究所副所長朱衛東則說，裴洛西訪台若成行，將是「美台勾連的最新升級版」，一場衝擊中美關係，衝擊台海乃至亞太地區穩定，衝擊台灣經濟乃至世界經濟的危機即將到來。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平指出，中方的反制一定包含軍事、外交、經濟等層面的綜合性應對，但軍事回應可能是最直接、最有效、也是對方「最能聽得懂的方式」。

研究中美問題的學者的中國學者，相較之下言論就較為「和緩」。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，裴洛西若訪台將衝擊一個中國原則，中國需以行動堅持主張，讓美方知難而退。當前中方應做了比較充分的準備，也擺出很嚴厲的姿態，剩下的就看美國的態度。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒則認為，裴洛西到訪台灣的可能性不大，同時強調，「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

這次裴洛西訪台議題中，前環球時報總編胡錫進發言熱烈，且因為言論過激，推特還將他的帳號封鎖。而胡錫進的言論未有降溫，反而持續升高。

他在微博與推特上揚言，如果美軍戰機護送美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」；他還宣稱，「最終要警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍著，不得採取對抗行動」。

今天，胡錫進又說，若裴洛西停留台灣，將點燃台灣海峽局勢火藥桶，解放軍已做好充分準備。

●官方媒體

在拜習這一次通話後，人民日報發表了評論文章說，「加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑」。

中國全國政協機關報「人民政協報」則是引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動「反分裂國家法」。

除此之外，人民政協報還訪問了不具名的兩岸觀察人士喊話說：「裴洛西最好主動放棄訪台」，以及核心利益不容談判。

●各種行動：軍演警告、公布軍事畫面

因應裴洛西可能的訪台計畫，根據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場軍演，當中包含有在福建平潭—岐嶼附近水域的實彈射擊訓練任務。

從7月17日至7月30日，整整2個禮拜，共軍接連擾台。

另外，共軍空軍發言人申進科7月30日說公布，空中加油機運油20已投入練兵備戰，近日並已與殲16戰機開展海上方向空中加油訓練。

他同時說，「空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。」

在此敏感時刻，央視軍事新聞發布了有「航母殺手」之稱的東風17高超音速飛彈的發射畫面，頗有弦外之音。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110801