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裴洛西亞洲行受各界矚目 專機疑飛抵首站新加坡

2022/8/1 06:12（8/1 07:12 更新）
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飛航網站追蹤數據指出，外傳是美國聯邦眾議院議長裴洛西的專機1日清晨飛抵新加坡。（圖取自instagram.com/SpeakerPelosi）
飛航網站追蹤數據指出，外傳是美國聯邦眾議院議長裴洛西的專機1日清晨飛抵新加坡。（圖取自instagram.com/SpeakerPelosi）
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（中央社新加坡1日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團前往印太地區，將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本。飛航網站追蹤數據指出，外傳是裴洛西的專機今晨飛抵新加坡。

根據飛航網站Flightradar24追蹤數據，外傳是裴洛西搭乘、呼號為SPAR19的美方專機，在台灣時間7月30日下午4時左右從美國舊金山附近的空軍基地起飛，之後短暫停留夏威夷、關島，並於8月1日清晨4時30分左右飛抵新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

新加坡外交部發言人稍早回覆中央社記者詢問表示，由裴洛西率領的美國國會代表團將於8月1日至2日訪問新加坡。

發言人還說，訪團停留新加坡期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），且會與多名內閣部長會面。裴洛西訪星期間也將出席新加坡美國商會舉辦的酒會。

裴洛西的亞洲訪問行程近日不斷傳出可能包含台灣，但美國眾議院議長官網昨天發布的新聞稿指出，裴洛西將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本，並未提到台灣。（譯者：陳彥鈞）1110801

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