裴洛西公開亞洲行程未列台灣 仍有機會訪台

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（中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電）美國眾議院議長裴洛西公布亞洲行程，未見最受矚目的台灣行，引發議論。但台灣問題敏感，過去造訪議員多避免提前公開行程，加上取消訪台政治代價高昂，裴洛西來台機率仍不小。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天稍早透過辦公室公布亞洲行程，宣布她將率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本，「重申美國對印太區域盟友的承諾強韌且不可動搖」。

由於行程未見造訪台灣，數萬名好奇民眾今天湧入全球知名航班即時追蹤網站Flightradar24，緊盯一架據信載著訪團、呼號為SPAR19的美國空軍運輸機動向，該班機一度成為網站上追蹤數最高的航班。

該班機先從夏威夷飛至關島，短暫停留後再飛往亞洲，許多網友猜測目的地可能是新加坡或台灣。班機最後於台北時間1日上午4時許降落於新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Airbase）。

新加坡外交部日前證實，裴洛西將於1日至2日訪星，期間將與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及多位內閣成員會晤；裴洛西1日下午也預定出席新加坡美國商會活動致詞。除此之外，外界對裴洛西其餘行程細節所知有限。

裴洛西公開行程雖未列台灣，但這更多可能是出自安全顧慮，未必是真的沒有訪台計畫。

台灣議題向來高度敏感，過去訪台議員大多選擇抵達前1天或當天才公布行程。舉例來說，去年11月率領跨黨派國會團訪問台灣的民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），最初公布亞洲行時僅列出日本、韓國，直到抵台當天才宣布訪台計畫。

更何況裴洛西在美國政壇位高權重，總統繼任順序排名第2，且中國在她出訪前威脅放話不斷，勢必有更多安全顧慮，不難理解為何公開行程未含台灣。

裴洛西雖從未直接證實訪台計畫，但眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）27日接受美媒訪問時透露，裴洛西曾邀他一起訪問台灣，但他因另有行程無法參與，等於間接替她證實。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）28日也告訴中央社記者，就她了解，裴洛西決心要去台灣。「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）29日則引述外交圈消息人士指出，裴洛西訪台計畫預期會發生，會落在她亞洲行前半段。

在確認SPAR19飛往新加坡後，羅金今天下午在推特上推論，若班機確實載著裴洛西，她可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。

過去一週以來，美國國會兩黨議員、前官員紛紛站出來呼籲裴洛西，不應顧忌中國威脅，應勇敢訪問台灣。加上裴洛西多年來維持強硬抗中形象，若在最後一刻踩煞車，取消訪台計畫，勢必會落人口實，尤其是反對黨，影響她在美國政壇聲望。

不過，葛來儀認為，裴洛西還是有方法能夠延後行程，保全面子。至於最後結果究竟為何，在裴洛西團隊緊守口風下，外界恐怕只能繼續玩「猜猜看」，待時間揭曉答案。（編輯：周永捷）1110801