彭博：中國對台灣貿易報復將代價高昂 損人不利己

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（中央社北京17日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國以軍事演習回應，引發區域不安。彭博報導，中國對台灣的貿易報復幾乎沒有產生影響，主要是因為北京不想傷害自己。

這篇報導題為「中國對台灣的依賴將使貿易報復代價高昂」，其中引用經濟學家說法指出，中國制裁鎖定的貿易額僅占台灣國內生產毛額（GDP）不到1%。北京固然可以加大力道，擴大制裁範圍到更多食品、木材或礦產品，但是鑑於中國對台灣尖端科技的依賴，幾乎無法想像北京會針對如半導體等一些真能讓台灣受傷的重大商品下手。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，中國針對台灣科技出手的「機會仍然相對較低」。她說：「台灣在全球半導體供應上的角色非常具有主導地位。如果禁止台灣製半導體進口，中國將很難找到替代的供應。」

北京還有一些工具可以向台灣施壓。儘管台灣近年來一直在努力減少對中國的經濟依賴，對中國和香港出口仍達台灣出口總額40%。北京如果施加更多限制，對台灣來說將是一個頭痛的經濟問題，畢竟台灣已經忙於應對全球電子產品需求放緩和高通貨膨脹，成長前景也隨之降溫。

以下是中國已經針對台灣出手和未來可能採取的措施整理：

●貿易制裁

北京本月已經實施的貿易制裁對台灣產生的影響預計將微不足道。高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）經濟學家上週在一份研究報告中寫道，食品在兩岸貿易占比僅0.4%。去年兩岸貿易總額達3283億美元。

高盛經濟學家表示，最近北京對台灣一些柑橘類水果和魚類的出口設限，對台灣GDP的影響可能不到0.1%。

中國海關數據顯示，北京也已禁止台灣其他食品進口，儘管這些禁令何時發生並不清楚。

如果中國想減輕制裁台灣對自身經濟的反噬，可以針對台灣的木材、礦產品、鞋帽。根據星展銀行的報告，與其說中國依賴自台灣進口這些物品，台灣的貿易更依賴出口這些物品到中國。

星展銀行表示，中國要為這些物品尋找替代來源也更容易。例如，台灣1/5的木材出口到中國，但僅占中國木材進口總量的0.1%左右。中國進口木材的其他國家包括俄羅斯、美國和澳洲。

中國也可以限制更多物品不得出口到台灣，正如天然砂一樣。這種作法有前例可循，北京曾在2007年以環境問題為由停止天然砂出口約一年。不過，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）經濟學家指出，自十多年前那次禁令以來，台灣已經減少在該領域對中國的依賴，並且強調最近的限制「主要是象徵性的」。

●科技力量

不令人意外，科技是海峽兩岸貿易核心，占台灣對中國出口總額的近70%。中國今年上半年自台灣進口價值794億美元的積體電路，年增逾15%，占中國同期這類進口總額近38%。

台灣以舉世數一數二半導體供應地著稱，這得歸功於在全球晶圓代工市場有一半左右巿占率的台灣積體電路製造股份有限公司。如果中國禁止從台灣進口晶片，尤其是最先進的5奈米和7奈米晶片，中國將很難找到替代供應商。

中國和包括美國、日本在內其他主要國家一直設法增加國內對半導體的投資，並且吸引台積電等公司建廠，部分原因是為了緩解台灣晶片供應可能中斷的地緣政治風險。

在華府試圖遏制北京的晶片雄心之際，中國晶片製造商如中芯國際集成電路製造有限公司得應對美國的制裁和收緊出口限制。雖然中國本土公司在生產先進晶片方面取得長足進展，但行業專家表示，它們仍落後台積電數年，意味這家台灣公司仍然是中國的關鍵資源。

●投資關係

除了兩岸貿易之外，這兩個經濟體還有一些領域緊密相連。

台灣許多主要電子公司在中國都有生產基地，包括蘋果公司（Apple Inc.）主要組裝商鴻海精密工業股份有限公司。鴻海曾被稱為中國最大的私營僱主，其雄心是擴大員工人數到超過100萬人。據「河南日報」今年稍早的報導，該公司光是鄭州廠就僱用約20萬人。

北京如果要打擊諸如鴻海等台灣公司，很難不影響這些公司對當地經濟的貢獻。

旅遊業是中國可以鎖定的另一領域。不過，影響可能有限，在疫情造成封控之前，中國已限制公民前往台灣的簽證。與此同時，台灣政府也有鼓勵包括東南亞等其他地區旅客赴台旅遊的政策。

近年來，台灣一直在設法降低對中國大陸的依賴，蔡英文總統尋求擴大與東南亞、印度、澳洲和紐西蘭的貿易和投資。台灣去年要求加入亞太地區最大貿易協議，其申請尚未通過。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110817