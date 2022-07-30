胡錫進嗆擊落裴洛西座機 推特帳號被鎖後刪文

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（中央社台北30日電）中共環球時報前總編輯胡錫進昨晚推文揚言，如果美軍戰機護送美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。推文一出，推特以違反規則為由鎖住胡錫進帳號，他只得刪文解鎖。

胡錫進下午在微博發文稱，他因為警告美軍不要護航裴洛西訪台，推特帳號被鎖住，除非他刪除那則推文，否則不能繼續使用推特帳號。

胡錫進29日深夜推文稱，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，就是侵略，解放軍有權強制驅離裴洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作。「如果驅離無效，就可以擊落它們。」

他宣稱，推文發出後，反應非常強烈，不到一小時光是轉發就破千。美國福斯新聞（Fox News）等轉引推文內容，有記者還要求白宮發言人就該推文進行回應。

胡錫進說，今天上午發現他的推特帳號被鎖住了。推特說是他發的這則推文違反規則，必須刪除。「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖。」

他嘆道：「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊。」

胡錫進的推特帳號目前已恢復，他轉發了一則環球時報的英文評論。評論也嗆聲，解放軍將及時監控裴洛西的專機。如果發現它飛向中國的領空，解放軍戰鬥機可以警告、跟蹤、攔截、電子干擾、強制著陸或將其驅回。「在此過程中，任何後果都可能發生，責任完全在美方。」（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110730