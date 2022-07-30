裴洛西不鬆口是否訪台 白宮未見中國增軍事行動跡象

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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）儘管傳聞將在今天出訪亞洲，美國聯邦眾議院議長裴洛西仍以安全考量為由，不願鬆口是否訪問台灣，但她對即將展開的出訪感到興奮。美國白宮官員柯比則表示，未見到中國有採取任何軍事行動的跡象。

美媒盛傳 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）將在今天展開亞洲訪問行程，已知的地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

裴洛西今天在每週例行記者會被問及此事時，依然以安全考量為由迴避。她表示，這是安全議題，對於每位出訪的國會議員來說都是安全問題，特別是出國訪問。對議長而言，這是額外的安全議題，還包括和她一同出訪的成員與工作人員。

儘管不願確認是否將訪問台灣，裴洛西仍花時間闡述美國與亞太地區關係的重要性。

她表示，美國總統拜登上任之初就談到對亞太區域的高度重視。包括拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人也曾前往亞洲訪問，她希望國會也能參與其中。做為西太平洋一份子，她將太平洋視為自己的家園，是其中的一部分。

裴洛西並表示：「我非常興奮，如果我們去這些國家，你們會在途中聽到對話的消息。」

對於裴洛西的出訪，白宮同樣不願證實。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，裴洛西的出訪由她自己決定。不需要也不沒有批准與否的問題。

中國官方連日來對裴洛西可能訪台語出恫嚇，在被問及是否觀察到中方有任何軍事行動時，柯比表示，並未見到中方有任何對台灣不利的具體、明確跡象。

柯比並指出，已經看到中方關於裴洛西可能出訪的好戰言論，「沒有必要這樣做」，美方政策沒有改變。

對於裴洛西可能訪問台灣一事，北京反應激烈。北京多次發表措辭嚴厲的言論，中國軍方揚言若裴洛西訪問台灣「必將採取強有力措施」。在裴洛西將啟程前往亞洲訪問前夕，共軍宣布將在當地時間30日在福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。（編輯：徐睿承）1110730