裴洛西傳訪台 共軍在周邊海域有至少5場軍演

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（中央社記者沈朋達台北30日電）美國聯邦眾院議長裴洛西還不確定是否訪台，美軍航母「雷根號」近日已駛進南海。據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習。中國專家認為此舉即是警告美國。

香港大公報整理中國海事局資訊，共軍29日起在周邊海域至少實施5場演習，分別是：7月29日至30日，每日上午7時至下午2時，以及晚間7時至11時，在南海瓊州海峽西部海域的軍事演習；7月30日上午8至12時在南海大萬山島東南海域的軍事演習。

其他還包括7月30日上午8時至晚間9時，在福建平潭—岐嶼附近水域的實彈射擊訓練任務；7月30日上午8時至中午12時在東海部分海域的軍事演習；以及8月2日上午2時至3日下午5時，在南海雷州半島西部海域的射擊訓練。

美國海軍航空母艦「雷根號」（ USS Ronald Reagan） 26日從新加坡往東北方向駛進南海。美國有線電視新聞網（CNN）報導，雷根號及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可藉進入南海以更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。

大公報認為，雷根號應是為一旦裴洛西決定訪台而做出護航準備。報導引述中國軍事專家宋忠平稱，解放軍近日在南海軍演劃設封鎖區，是要對裴洛西和美艦戰鬥群再一次發出嚴厲警告。

他認為，若裴洛西決定訪台，美軍會將「雷根號」安排在巴士海峽或宮古海峽附近，美軍的RC-135V偵察機則會加大偵查力度，以判斷裴洛西能否訪台及其時機。

宋忠平又聲稱，裴洛西若訪台，必導致中國出動戰機攔截，進而引發中美戰機對峙等非常嚴重的後果，但中國在這一問題上沒有退路。

台海局勢備受關注，不過美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當地時間29日受訪時說，並未觀察到中國有任何對台灣不利的具體、明確跡象。

美國媒體日前引述消息報導稱，裴洛西的亞洲出訪行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，台灣行則列為「暫定」（tentative）。

她29日在記者會被問到相關問題時，仍以安全考量為由迴避。（編輯：曹宇帆）1110730