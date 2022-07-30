裴洛西若訪台 中國學者：北京反制非只小打小鬧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）美國眾議院議長裴洛西是否將訪問台灣一事各方關注，對於北京可能的反制措施，中國學者說，所有「劇本」都是開放的，絕不會只是「小打小鬧」，反制肯定是全面性及系統性。

美媒盛傳裴洛西（Nancy Pelosi）即將展開亞洲訪問行程，地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，而外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

裴洛西可能訪台一事傳出後，中國外交部、國防部、國務院台灣事務辦公室近期接連聲明表達立場，中國國內外輿論也充斥「中方可能採取怎樣應對措施」的猜測。

至於中方可能的反制措施，北京環球網29日報導，美國媒體曾設想一些「劇本」，包括飛越台灣、解放軍軍機伴飛裴洛西專機、宣布台灣上空為禁飛區等。

對此，據網球網，中國社會科學院台灣研究所當天舉辦的學術論壇上，社科院台灣研究所所長楊明杰表示，所有的「劇本」是「開放」的，但中方最後不得已採取的措施絕不會只是簡簡單單的「小打小鬧」。

楊明杰指出，因為這涉及中國的主權與領土安全，涉及中美關係的政治基礎和台海和平穩定，涉及周邊及全球的安全秩序和發展前景，因此反制方式肯定也是全面性、系統性的。

據報導，中國軍事專家王云飛曾歸納大陸社會的各種反制建議，大致有5種方式，即派軍機伴飛裴洛西乘坐的軍用運輸機，並直接通過裴洛西座機降落的機場；在台海設立禁飛區，禁止裴洛西座機抵台；軍機穿越台灣上空；在台海四周發射彈道導彈；在台海周邊軍演。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平認為，中國在台灣問題上採取強硬立場具有民意基礎，中方一定有各種各樣的應對方案，輿論的猜測也印證裴洛西的計畫讓各方都覺得非常危險。

社科院台灣研究所副所長朱衛東則說，裴洛西訪台若 成行，將是「美台勾連的最新升級版」，「相信一場衝擊中美關係，衝擊台海乃至亞太地區穩定，衝擊台灣經濟乃至世界經濟的危機即將到來」。

部分人士並將裴洛西擬訪台一事與1996年台海危機相對比。社科院台灣研究所選舉研究室主任冷波分析，中方一旦回應，所採用的軍事手段層級可能超過以往任何一次，「在1996年台海危機的時候中國還不夠強大，都敢於毫不猶豫以軍事手段應對，以中國目前的政治和經濟實力來看，相信答案也會非常清楚」。

巫永平認為，中方的反制一定包含軍事、外交、經濟等層面的綜合性應對，但軍事回應可能是最直接、最有效、也是對方「最能聽得懂的方式」。

他並表示，若裴洛西執意訪台，中方不妨「把壞事變好事」，利用這個機會進一步擴大「台灣是中國領土不可分割的一部分的宣示，真正把統一的進程往前推進哪怕一小步，讓美國和『台獨』勢力接受這個現實，也讓國際社會更清楚地了解中國維護國家統一的意志、決心和能力」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110730