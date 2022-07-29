裴洛西計畫訪台 共軍30日在福建平潭實彈射擊

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美國眾議院議長裴洛西率團訪問亞洲，共軍揚言她若訪台「必將採取強有力措施」。圖為福建平潭海事局發布航行警告。（圖取自福建平潭海事局網頁fj.msa.gov.cn）

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（中央社台北29日電）美國眾議院議長裴洛西今天率團訪問亞洲，共軍揚言她若訪問台灣「必將採取強有力措施」。福建平潭海事局今晚發布航行警告，30日將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。

國防部晚間對此表示，有關台海周邊空域共軍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握；共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入國軍行動方案適切應處。

公開資料顯示，平潭距離台灣的新竹最近處只有68海里，相當於126公里，這也是台灣海峽的最窄處。

據福建海事局微信公眾號通報，福建平潭海事局29日發布航行警告，7月30日早上8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

具體警戒封鎖區域為A：25°25′27″N/119°48′15″E，B：25°21′55″N/119°44′35″E，C：25°14′45″N/119°48′17″E，D：25°22′10″N/119°53′27″E等四點連線範圍內水域。通報還附上警戒封鎖區地圖。

中國國防部發言人譚克非26日表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部今天說，中美兩國元首28日通話是在裴洛西一直計畫訪台的背景下舉行的。如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。（編輯：楊昇儒）1110729