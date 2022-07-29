NBC：裴洛西29日出訪亞洲 「暫定」台灣行程

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西29日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。

NBC News今天引述兩位不具名消息人士表示， 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）29日將率領國會團訪問亞洲。根據其中一名今天下午看過出訪行程的消息人士，裴洛西將造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，而外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

報導說，裴洛西邀請幾位資深國會議員參與訪團，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），以及去年11月曾率團訪台的眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）。高野今天婉拒回應。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）辦公室昨天向中央社記者證實，麥考爾也受邀，但因有其他安排無法參與。

裴洛西在美國總統繼承順位排名第2，傳出將訪問台灣後引起中國高度不滿，揚言將強硬回應。截至目前，裴洛西辦公室都以安全慣例為由，不願討論出訪行程，美國行政部門也尚未證實。

若順利成行，裴洛西將是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，首位訪問台灣的美國眾議院議長。

談到裴洛西訪台可能性，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天告訴中央社記者，就她了解，裴洛西決心要去台灣，過去一週的情勢升高她不去的代價。

不過，葛來儀認為裴洛西還是有方法能夠延後行程，保全面子。她說，美國國會或行政部門需要採取其他作為，展現美國捍衛自身利益及支持台灣的決心，才不會看來軟弱，「這是可行的」。（編輯：郭中翰）1110729