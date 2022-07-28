裴洛西訪台計畫引關注 美航艦雷根號進南海

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（中央社都柏林28日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西傳出8月可能訪台，牽動美中台三方。多家外媒今天報導，美軍航艦「雷根號」打擊群已自新加坡出發，現進入南海執行任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部、尤其海軍已在相關區域維持可觀軍力。關鍵單位像 雷根號 雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）小檔案 艦級：尼米茲級核子動力航空母艦

服役：2003年7月12日至今

規格：長333公尺、時速達56公里，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方公尺，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機、搭載5400名乘員

隸屬：美國太平洋艦隊第7艦隊

母港：日本神奈川縣橫須賀市（2014年開始）

命名：以美國第40任總統雷根（Ronald Reagan）命名 看更多 關閉 航艦及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可藉由進入南海來更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。

愛爾蘭時報（The Irish Times）報導，隸屬美國太平洋艦隊第七艦隊的尼米茲級核子動力航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）在新加坡港口停靠5天後，26日從樟宜海軍基地出發，前往南海執行任務。

有外媒引述第七艦隊發言人席姆斯（Hayley Sims）說法證實，雷根號及所率打擊群在圓滿結束新加坡訪問後正前往南海執行任務，「我要說的是，雷根號正繼續正常、表定的任務，最為支持印太自由開放的例行巡弋一環」。

雷根號於5月離開母港日本橫須賀基地，開始執行春季巡邏任務；這也是2019年以來，首度有美國航艦停靠新加坡。

裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 是美國總統的第2順位繼任者。訪台之旅一旦成真，她將成為自1997年共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）後，首位訪問台灣的眾議院議長。

儘管北京厲聲警告美方不得讓裴洛西訪台，但專精印太防衛政策的專家赫勤格（Blake Herzinger）不認為共軍會因此犯台。

赫勤格說：「我真的不認為中國人民解放軍會為裴洛西訪台開戰；若你們相信北京有在為日後到來的犯台做準備，選在下週就開戰無疑自毀長城。」（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1110728