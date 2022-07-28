民主黨放下歧見 拜登健保與氣候開支法案大復活

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員曼欽今天表示，已在提高公司稅、減少國家赤字、投資能源技術與降低處方藥成本的法案上，與民主黨籍參院領袖舒默達成協議。

參院民主黨人弭除歧見後，總統拜登原本看來命運多舛的健保和氣候政策宣告復活，讓拜登今天不禁盛讚這是突破性的進展。

曼欽和舒默在聲明中表示，法案內容包括投資能源和健保的4300億美元新開支，財源來自對大企業增稅和執行現有稅法。

這項措施的規模明顯小於民主黨人去年構想的數兆美元開支法案，但仍代表拜登政策在11月8日期中選舉前有重大進展。民主黨人能否繼續控制國會，就看屆時選舉結果。

曼欽和舒默表示，這項法案將降低約3000億美元的國家赤字，在2030年前減少約40%的碳排放，並讓聯邦醫療保險（Medicare）得以談判處方藥物的價格。

拜登則說：「這是美國民眾等待已久的行動，能解決今天健保費用高昂以及整體通膨的問題，並投資在未來的能源安全。」

法案距離成為法律還有一段路要走，但終獲曼欽的關鍵支持。

先前曼欽抱持反對立場，等於讓拜登雄心勃勃的計畫胎死腹中，因為在五五波的參院共和黨員鮮少支持拜登，民主黨連1張票都丟不得。

對支持率始終在4成以下徘徊的拜登而言，與曼欽和解，不啻是在11月期中選舉前打了一劑強心針。

若法案順利通過，將挹注3690億美元至潔淨能源和氣候倡議，640億美元至國營健保，包括降低令人怨聲載道的處方藥物價格。

法案將籌募7390億美元，其中大部分來自15%的公司稅。扣掉法案支出後，多出的3000億美元將拿來支付聯邦赤字。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110728