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裴洛西擬訪台北京反彈 中美皆強化區域軍事部署

2022/7/28 17:40（7/28 18:00 更新）
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（中央社記者沈朋達台北28日電）美國眾院議長裴洛西計劃訪台一事讓中國強烈反彈，共軍也發出警告。港媒報導，近期中美都強化區域軍事部署，美國航母可能駛向台海；中國也在福建增加軍機。

香港南華早報引述隸屬北京大學的「南海戰略態勢感知計畫」指出，美國海軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群在離開新加坡後，25日向東北方駛向南海。這個打擊群包括一艘飛彈驅逐艦和一艘飛彈訓洋艦。

暫時還不知道雷根號打擊群的目的地，但若維持此方向，可能將航向台灣海峽。

與此同時，中國人民解放軍也加強軍事部署。報導引述衛星圖像顯示，共軍擴建了福建龍田空軍基地，7月稍早時，該機場擠滿蘇愷27、殲11或殲16，以及由殲6所改裝的特殊無人機。這種無人機可在台海發生衝突時，作為誘餌消耗台灣的防空戰力。

位於福清的龍田機場，是共軍距離台灣最近的機場，據稱戰機可在7分鐘內飛到台北上空。

外媒上週報導裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的消息，隨即引發中國官方強烈反彈。中國國防部發言人譚克非26日稱，「中國軍隊不會坐視不管」。之前外媒報導，北京私下警告華府，可能會採取軍事回應。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）27日說，若裴洛西或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，美軍都將提供必要措施確保行程的安全。（編輯：李雅雯）1110728

裴洛西
彭博：裴洛西8月亞洲行 是否訪台尚未定案 外交部：美已說明拜習將通話 不評論裴洛西是否訪台
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裴洛西計劃訪台 中國國防部：絕不會坐視不管 澳洲加拿大控軍機遭攔截 共軍：來一次反制一次
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