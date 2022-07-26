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裴洛西計劃訪台 中國國防部：絕不會坐視不管

2022/7/26 19:29
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（中央社台北26日電）中國國防部發言人譚克非今天針對美國眾議院議長裴洛西計劃訪台聲稱，裴洛西是「美國政府三號人物」，訪台將導致台海局勢進一步緊張升級。「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管」。

中國國防部官網傍晚以譚克非「答記者問」名義，作出上述表態。在這項問答中，中國國防部列出的提問是「針對美國眾議院議長佩洛西（裴洛西）計劃訪問台灣，有媒體稱中方可能作出軍事回應，請問中國軍隊對此有何評論」？

譚克非在回答時宣稱，裴洛西作為「美國政府三號人物」，如果訪台將嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定，嚴重危害「中國主權和領土完整」，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，「導致台海局勢進一步緊張升級」。

他說，中方要求美方以實際行動履行「不支持台獨的承諾」，不得安排裴洛西訪台。「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。（編輯：邱國強）1110726

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