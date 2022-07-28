外交部：美已說明拜習將通話 不評論裴洛西是否訪台

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）針對美國總統拜登即將與中國國家主席習近平通話，外交部今天表示，台美互信良好，溝通管道暢通，美方已就美中元首即將通話一事向台灣進行事前說明。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，外交部一向高度關注美中高層互動情形，由於台灣跟美國之間互信良好，溝通管道非常暢通；因此有拜登與習近平即將通話的安排時，美方已向台灣進行事前說明，台美雙方也會保持聯繫，台灣將持續密切關注後續相關發展。

至於傳出美國眾議院議長裴洛西8月初將訪問台灣，歐江安表示，外交部沒有評論。

歐江安表示，邀請美國國會議員來台訪問，是外交部與駐美代表處積極且長期關注的重點工作，但外交部不就個案評論，目前外交部也沒有接獲裴洛西訪台的確切訊息。

路透社報導，拜登與習近平預計在28日通話，但美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天在白宮例行媒體簡報，再次被問及拜習會時，仍不願鬆口會談的時間。

柯比表示，這場會談的關鍵在確保溝通管道暢通，美中關係是全球與區域最重要的雙邊關係之一，因為涉及的議題太多。

彭博新聞（Bloomberg）27日引述知情人士說法報導，裴洛西8月初亞洲行程預期將包括日本、印尼與新加坡，但傳出她可能訪台的消息導致美中關係更加緊張，日前尚未排入官方行程。（編輯：蘇志宗）1110728