澳洲加拿大控軍機遭攔截 共軍：來一次反制一次

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（中央社台北30日電）澳洲、加拿大近日相繼指控其軍機在國際空域遭到共軍戰機攔截、騷擾。中國國防部今天揚言，對於此類「冒險挑釁」行為，解放軍「來一次反制一次」，「不請自來者後果自負」。

據微信公眾號「國防部發布」，中國國防部30日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人譚克非大校答覆記者提問時作以上表示。

譚克非說，澳、加有關言論歪曲事實、顛倒黑白，澳洲軍機進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙領空；加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全。

他說，中方對此堅決反對，敦促有關國家停止散布虛假訊息，停止危害中國國家安全、推高海空緊張局勢的行為，以實際行動維護地區和平穩定。

譚克非還說，不管打著什麼旗號、尋找什麼藉口，派遣軍機到別人家門口「招搖挑釁」、危害他國國家安全，都是毫無道理可言的。任何一個國家的武裝力量都不會對這種行徑坐視不管，中國軍隊當然也不例外。

他揚言，對於此類「冒險挑釁」行為，在此強調兩點：一、來一次反制一次；二、不請自來者後果自負。

澳洲指控，該國一架P-8A反潛巡邏機5月下旬在南海遭到中國戰機攔截，中國戰機還朝巡邏機拋灑雷達干擾片。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）批評此舉「非常危險」，強調這起事件發生在國際空域。

加拿大軍方指控，該國偵察機6月在太平洋執行聯合國制裁北韓決議的監控任務時遭中國戰機騷擾，不得不偏離原本的飛行路線，以避免發生碰撞。（編輯：楊昇儒）1110630