彭博：裴洛西8月亞洲行 是否訪台尚未定案

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）彭博引述知情人士說法報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初亞洲行程預期將包括日本、印尼與新加坡，但日前傳出她可能訪台的消息導致美中緊張關係加劇，尚未排入官方行程。

知情人士告訴彭博（Bloomberg），馬來西亞是另一個可能停留的目的地。

裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）以安全疑慮為由，拒絕討論她的行程，目前官方也未宣布她打算出訪的消息。

中國外交部發言人趙立堅25日表示，北京對裴洛西可能訪台一事「嚴陣以待」。

裴洛西是美國總統的第2順位繼任者。她若真的訪台，將是自1997年共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）後，首位訪問台灣的眾議院議長。

知情人士說，在美中因為台灣而再度升高緊張關係之際，總統拜登28日將與中國國家主席習近平通話。拜登上週告訴記者，美軍不認為裴洛西此時訪台是好主意；這番說詞在台灣引發討論。

民主與共和兩黨國會議員都鼓勵裴洛西訪台，他們說，在中國抗議後放棄這趟行程，等於默許北京方面的行徑。聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）26日晚間說，他認為裴洛西「現在不應該取消」任何訪台計畫。

麥卡錫還說，如果共和黨人掌控眾議院，且他明年擔任眾議院議長，他很「樂意」率領跨黨派代表團訪問台灣。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110728