金融時報：中國警告美方 可能軍事回應裴洛西訪台

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國「金融時報」報導，針對美國眾議院議長裴洛西可能即將訪問台灣，中國向美國拜登政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。

值得注意的是，根據報導，駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）本週突然縮短在華府的行程、提早回到北京，這除了是為拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話預作準備，也是因為台灣相關議題日益引發擔憂。美國國務院不願置評。

「金融時報」（Financial Times）19日報導裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程的一環。在台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息。拜登20日指出，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。

裴洛西若能成行，將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其他國家安全會議（NSC）高階官員反對裴洛西訪台，理由包括這將升高台灣海峽的緊張情勢。根據「金融時報」今天發自關島和台北的報導，6名知情人士表示，中方最近一次的警告措辭較以往強烈許多；其他人士指出，中方甚至私下暗示可能採取軍事行動回應。

根據報導，共軍可能試圖阻擋裴洛西的專機降落台灣，或採取其他行動妨礙她出訪，例如動用戰機攔截美方軍機。部分人士指出，白宮正評估中方威脅的虛實，以及中方是否企圖透過「邊緣策略」，刻意將危機拉升至衝突邊緣，以增加自己的籌碼、謀取最大利益。

NSC不願評論拜登政府是否曾敦促裴洛西取消訪台行程。白宮發言人柯比（John Kirby）22日表示，NSC已提供「脈絡、事實和地緣政治相關資訊」供參考，讓裴洛西自行決定是否訪台。

報導指出，裴洛西訪台引發的爭議讓美國的盟友們擔憂恐將引爆美中關係危機。拜登近日宣布，預計月底前與習近平通話，兩人預料將觸及台灣議題。

根據報導，裴洛西計畫8月訪問日本、新加坡、印尼、馬來西亞和台灣。不過，8月時機敏感，包括中共8月1日慶祝建軍節，以及訪台行可能適逢中共高層召開北戴河會議。有鑑於11月召開的二十大會議涉及習近平是否能順利進入第3個任期，今年夏季的北戴河會議又特別重要。

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拜登在五角大廈向裴洛西簡報訪台可能引發的各種不同情境和情勢發展後告訴媒體，軍方不認為現在出訪是好主意。不過，官員表示，軍方不過是概述各種可能的風險；裴洛西隔天在記者會則說，拜登未對訪台行表達任何擔憂，但她同時拒絕證實訪台計畫。

報導指出，台北方面評估，北京對裴洛西訪台採取升級軍事回應的可能性明顯較去年高。一名台灣高階官員表示，以往西裝筆挺的黑幫成員，如今直接亮刀子了。（編輯：施施）1110724