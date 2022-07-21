拜登稱軍方會擔心 美眾議員力挺裴洛西訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，美國軍方認為聯邦眾議院議長裴洛西選擇8月訪台並非好主意，但聯邦眾議員蓋拉格力挺裴洛西，稱台灣旅行法表明讓各層級官員訪台是美國政策。

威斯康辛州共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在推特發文：「我們不能讓中國共產黨握有對國會代表團何時能訪問台灣的否決權。」

他說：「裴洛西（Nancy Pelosi）不應退縮，應繼續推動她的行程。」

「金融時報」（Financial Times）日前報導，裴洛西規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。

裴洛西原擬4月訪台，但因確診COVID-19而取消。若能成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報導也引述3名知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

拜登今天在訪問麻州返回華府被隨行記者問及裴洛西計劃訪台一事稱「軍方認為現在不是好主意」，還表示預計10天內會與中國領導人習近平會談。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110721