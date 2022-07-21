裴洛西訪台生變？ 艾斯培：不應讓中國決定美官員行程

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美國前國防部長艾斯培21日上午受訪時表示，不應讓中國決定美國官員的訪問行程。圖為艾斯培在外交部19日下午舉行的訪團記者會發表談話。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北21日電） 美中領袖即將通話，美國總統拜登表示，軍方不認為美國聯邦眾議院議長裴洛西此時訪台是個好主意；目前正在台灣訪問的美國前國防部長艾斯培上午受訪時直言，「我不認為應讓中國決定美國官員的訪問行程。」

外傳 裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）計畫8月訪台，消息一出引起中國強烈抗議，威脅恐觸發兩岸軍事緊張，中國的激烈反應有可能導致行程生變。

艾斯培（Mark Esper）今天上午在外交部接受媒體聯合訪問時坦言，他認為目前美國政策一大問題，就是讓中國對美國決策有太多發言權，美國應該做「正確的事」，針對此事他想聽到的是台北的聲音，因為台灣希望裴洛西訪台。

艾斯培說，他認為美國政治人物親自來訪台灣很重要，才能真正了解台灣的情況，有機會與台灣領導人會晤，了解台灣正在發生的事，聽到台灣方面的觀點，這將幫助美國政治人物形成決策。

艾斯培強調，他認為美國政策很需要更新、現代化，一個中國政策已經過氣了，美國需要全新視角，事實很簡單，美國還要擔心美國議長訪台會引起中國何種反應，正代表美國需要重新檢視政策。

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此外，外交部上午舉行例行記者會則表示，外交部注意到美國總統拜登20日針對有關拜習通話及外傳裴洛西可能訪台時間點的相關發言。

外交部強調，台美雙方互信良好，溝通管道暢通，台灣一向密切關注美中高層互動情形，也已經就此與美方保持聯繫，並將持續關注。至於對美國國會議員的邀訪，一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。（編輯：林淑媛）1110721