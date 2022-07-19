艾斯培：台灣有謹慎領導人 美戰略模糊轉清晰關鍵

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美國大西洋理事會訪問團由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團來台，外交部19日下午在台北舉行訪團記者會，艾斯培與現場媒體分享他對台灣軍事國防的建議。中央社記者張皓安攝 111年7月19日

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（中央社記者游凱翔台北19日電）為應對中國威脅，台灣持續提升軍力，但是否可能因此增加中國侵台機率，美國前防長艾斯培今天強調「不會」，要和平就要有武裝力量，美從戰略模糊轉向清晰，是台灣領導人相當謹慎。

美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪團由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，與義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）預計停留台灣至21日，今天下午舉行記者會。

由於中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，曾深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

但有媒體提問，若台灣提升軍力，是否會提升中國侵台機率。艾斯培對此強調「不會」。他提到，要和平就必須要有自己的武裝力量，若台灣對北京釋出軍事力量薄弱的訊號，就會遭到欺負，因此台灣一定要增強軍力，為所有狀況做好準備。美國也應協助台灣提升與其他國家夥伴關係，確保台灣面對中國「不是單打獨鬥」。

他說明，台灣海峽牽動美國在西太平洋的許多補給線，台灣議題形同美國議題，甚至是全球議題。事實上，朝鮮半島及台灣是本世紀最危險戰爭引爆點，從朝鮮半島到台灣的路線，經過許多擁有核武的國家，甚至也是世界主要經濟體、科技中樞。

因此，艾斯培指出，朝鮮與台灣周邊若爆發衝突，易波及周邊地區及全球經濟與秩序。他提及，前日本首相安倍晉三的政治遺產將被延續，日本確實也在強化自衛力量、進一步修憲，在亞太地區、民主對抗威權的紛爭中，扮演更重要的角色。

外界認為美國近年對台政策已從戰略模糊轉向戰略清晰，艾斯培分析，美國過去戰略模糊是擔心戰略清晰導致台灣領導人錯誤解讀，進而無端挑釁中國，但經過多年觀察「這件事從沒發生過」，台灣領導人對中國事務相當謹慎，其次，美方也看到中國不斷透過軍事威脅企圖改變台海現狀。

艾斯培指出，台灣關係法中載明任何以非和平方式企圖改變台海現狀，都會引發美方嚴重關切，這也是為何此時從模糊走向清晰原因。

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媒體關切中國什麼時間點最有可能攻台。艾斯培表示有兩種可能，一是台灣基於不明理由挑釁中共，但他認為這不會發生，因為台灣政府非常謹慎且有智慧；第二是台灣卸下防衛。

他說，中共面對國內動亂時，若無法平息民怨很有可能製造外部衝突掩蓋國內狀況，無論如何，台灣應做好國防改革並提早做好準備，並對民眾及華府釋出正確訊號，以嚇阻北京。（編輯：林興盟）1110719