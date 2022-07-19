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義大利前總統外交顧問：台灣有事就是全球有事

2022/7/19 18:45（7/19 18:51 更新）
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美國大西洋理事會訪問團記者會19日下午在外交部舉行，前美國國防部長艾斯培（中）、前義大利總統外交顧問史德方尼尼（右2）、大西洋理事會資深副會長博貝利（左2）出席，與外交部發言人歐江安（右）、北美司副司長陳慧蓁（左）比讚合影。中央社記者張皓安攝 111年7月19日
美國大西洋理事會訪問團記者會19日下午在外交部舉行，前美國國防部長艾斯培（中）、前義大利總統外交顧問史德方尼尼（右2）、大西洋理事會資深副會長博貝利（左2）出席，與外交部發言人歐江安（右）、北美司副司長陳慧蓁（左）比讚合影。中央社記者張皓安攝 111年7月19日
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（中央社記者游凱翔台北19日電）義大利前總統外交顧問史德方尼尼今天表示，俄烏戰爭讓台灣議題在歐洲引起的關注更甚以往，東亞和台海和平穩定對歐洲相當重要，誠如前日相安倍晉三提到「台灣有事就是日本有事」，事實上是「台灣有事就是全球有事」。

美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪團由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，與義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）昨天至21日訪問台灣，並在今天下午舉行記者會。

史德方尼尼指出，很高興能將歐洲觀點帶來台灣，俄羅斯與烏克蘭戰爭引發危機，讓台灣與中國議題在歐洲引起的關注更甚以往；他強調，如果亞洲不安全，歐洲亦無法和平，東亞和台海的和平穩定對歐洲相當重要。

史德方尼尼表示，不是反對中國與俄羅斯參與國際政治，而是能否遵守國際規則、捍衛以規則為基礎的秩序，如同日本前首相安倍晉三所說「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球有事」，如同北韓核武或是烏克蘭一旦出事，都會牽動世界安全。

媒體關切北約與台灣互動合作的可能性，史德方尼尼認為，北約講究軍事互相操作性，而台灣和北約間的安全合作有政治上的困難，但總是有創新方式能克服。

他舉例，北約有4個成員國不承認科索沃，但北約和科索沃還是有合作，雖然此時北約有擴張必要，但目前看不到印太區域形成新公約組織的可能性；但安全方面仍有幾件事情可做，一是加強北約在印太的資源及合作承諾，二是強化網路安全等領域的作戰能力。

博貝利也提到，威權大國採取無端侵略行為，且越來越大膽，這讓世界民主陣營前所未有團結，台灣站在威脅前線，所獲廣泛支持且持續成長，「是台灣大放異彩的時候了」。

博貝利強調，要嚇阻中國的所需工作還很多，包括不對稱作戰和許多基本準備，台灣積極增強防衛，將會讓更多國家更有意願協助。（編輯：林克倫）1110719

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