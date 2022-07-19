美前防長艾斯培：一中政策已無用 要遠離戰略模糊[影]

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（中央社記者溫貴香台北19日電）美國前國防部長艾斯培今天晉見總統蔡英文時表示，依照他的個人觀點，一中政策現在已經沒有用了，美國要遠離戰略模糊，應該有不一樣的討論，並讓美國政治人物看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，全球的民主陣營也會支持台灣。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下於總統府接見美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。訪團成員艾斯培致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家的存在造成極大問題，也威脅民主。而民主最大的威脅，不是俄羅斯，而是中國，破壞以法治為基礎的全球秩序、威脅所有熱愛自由的人民。

他進一步說，台灣是這場戰役的前線，「我們支持擁護民主則是對抗中國的信念」，現在西方的各個民主國家應該站出來，支持台灣的民主，面對鄰國的威脅。

他表示，目前在華府的政策當中有一個共識，是應該一起支持台灣來面對中國所造成的威脅，他同時也將這樣的訊息傳遞給歐洲及北約的夥伴們，非常樂見北約提出了相關戰略計畫協助西方以及歐洲。

艾斯培說，他非常榮幸到台灣與蔡總統、內閣一起討論貿易、外交以及安全相關的議題，以個人觀點來講，他認為「一中政策現在已經沒有用了，我們應該遠離所謂的戰略模糊，我們在美國應該重新有不一樣的討論」。

他認為，要告訴美國人民關於台灣所做的這些政策決定，包括大膽提升國防預算，以及增加不對稱戰力、能力等等，這也包括延長徵兵制役期、增強後備戰力以及動員能力。

他強調，一定要讓美國領袖以及政治人物在華府都能夠看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，而全球的民主陣營也會支持台灣。他肯定蔡總統的領導力，也非常期待這次的討論。

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由艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪團，至7月21日進行為期4天的訪問行程，訪團成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、以及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）。

艾斯培在前美國總統川普任內擔任國防部長，多次公開表達對台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。（編輯：翟思嘉）1110719