分析：中國入侵台灣 代價恐太過高昂

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（中央社馬公17日綜合外電報導）在澎湖列島，白色沙灘和熱鬧漁市旁的飛彈基地提醒人們，來自中國的威脅一直存在。近來解放軍軍機不斷侵擾，加上北京言論日趨強硬，各方擔憂中國可能提早對台動武。

中國國防部長魏鳳和上週揚言，為阻止台灣獨立「不惜一戰」。一名美國軍方將領研判，中國可能在2027年解放軍建軍100週年之際發動攻擊。2019年退役的台灣前參謀總長、海軍上將李喜明更直言不諱表示：「若在軍事上正面交鋒，我們沒有任何機會。」

法新社報導，儘管兩岸軍力懸殊，但許多分析人士認為，台灣地理位置特殊、地形易守難攻，加上有美國支持，中國恐將發現全面入侵極其困難，且代價也可能太過高昂，難以承受。

俄羅斯未能迅速攻占烏克蘭，對北京來說是個警示，台北也從中獲得如何抵擋更強大敵人的戰術藍圖和靈感。澎湖文史學家和建築師陳英俊說：「我們的士兵都是台灣人，會為保衛家園而戰，這就有差。看看烏克蘭吧！」。

台灣最大的優勢在地理上，兩棲攻擊非常困難。中國若要入侵並掌控台灣，需將數十萬部隊和裝備運到海峽彼岸，即使在海峽最窄處，也有130公里，且氣候條件出了名的惡劣，一年內有兩個季風季節。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）的一份報告稱，如此一來，大規模進攻行動只剩下兩個短暫的「攻擊窗口」（windows of attack），即5月至7月以及10月。

此外，海峽內還有部署雷達和飛彈的澎湖列島。新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副研究員夏爾（James Char）說，在可能接獲早期預警以及台北有武器可用的情況下，解放軍在運輸的第一階段就可能蒙受巨大損失。

面積小且地勢平坦的澎湖最終可能被北京輕易占領，但台灣本島的情況相反。「中共攻台大解密」（The Chinese Invasion Threat: Taiwan's Defense and American Strategy in Asia）一書作者易思安（Ian Easton）表示，台灣的沿海地形對防禦方來說堪稱「夢寐以求」。

易思安及其同僚評估，台灣只有14處適合登陸的小型海灘，且它們都被山脈、懸崖或密集的城市基礎建設包圍。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）告訴法新社：「登陸台灣只是問題的一部分」，穿越台灣的濕地、山區和人口稠密的都市地區，需要大量不同的戰技和武器。

林碧瑩問：「這些部隊一旦就位並準備推進，要如何維持並進行後勤補給？」

相對於台灣，中國陸海空兵力占有絕對優勢，但夏爾、林碧瑩和其他許多專家都懷疑他們是否具備足夠的總體能力。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級顧問烏爾曼（Harlan Ullman）在2月的一篇報告中明白表示：「在可預見的未來，中國根本缺乏對台灣發動全面兩棲入侵的軍事能力和實力。」

與此同時，台灣已有計畫對抗中國的數量優勢。退役海軍上將李喜明強調「不對稱戰爭」，包括機動性和精準打擊，並特別提及烏克蘭移動式飛彈發射器成功擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）的做法。美國官員也鼓勵台灣採取類似策略。

台灣已建立移動飛彈發射器和肩射式武器庫存，但李喜明說，還需要更多。

中國軍事專家宋忠平（Song Zhongping）告訴法新社，北京最關心的是，還有誰可能捲入衝突。他說：「解放台灣的困難之處在於美國可能干預。這是解放軍要清除的最大障礙。」

夏爾則說，即使沒有軍事干預，俄羅斯受到的經濟制裁，也足以讓中國領導階層三思。

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中國是否準備面對大量傷亡，同時冒著國內外形象受挫的風險，是根本性問題。李喜明說：「你要讓中國知道，它會蒙受巨大損失，而且即便如此也可能無法占領台灣。這樣中國就會認為，解決台灣問題的最佳辦法是透過和平方式。」

不論如何，最終決定權仍在習近平手裡。夏爾說，自習上台以來，中國的行為「徹底翻轉過去和平與發展的口號」，取而代之的是「成就偉大事業」。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110617