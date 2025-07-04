加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
共諜案
新聞專題
共諜案1/210
首頁 / 政治

綠籲立院決議譴責中國 白提邀卓榮泰報告打詐成效

2025/7/4 10:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）副總統蕭美琴去年出訪捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院會作成決議，嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求「中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉」。

蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，傳出遭中國外交人員尾隨。捷克軍情局日前證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體更披露，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

立法院會今天開會，民進黨團針對上述事件提案，呼籲立法院會作成決議，「嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，且承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動」。

google news透過 Google News追蹤中央社

提案指出，面對中國持續的滲透、統戰與威脅，立法院也應加速各項國家安全法制改革的推動，參考主要民主國家經驗與法制，強化反滲透、反間諜及保護關鍵技術等相關法案，全面提升國家安全防衛能力，遏制威權集團的不斷滲透與破壞，保障台灣民主自由與人民安全，並協力所有理念相近國家，共同確保台海及區域的安全穩定。

此外，民眾黨立法院黨團提出討論事項提案，鑒於台灣詐騙橫行，希望立法院會作成決議，「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」。另外，鑒於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，希望立法院會作成決議，「國家安全會議吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」等。（編輯：林淑媛）1140704

立法院
苗博雅費城籲台僑助攻外交 爭取美議員與台同陣線4100億特別條例朝野無共識 立院最快7/4表決大戰
蕭美琴
蔡英文訪捷也遭緊盯 捷克參院外委會主席曝中國干預企圖蕭美琴遭中方尾隨 捷克參院外委會主席：應驅逐中國外交官
共諜案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統府維安前士官、資通電軍士兵等4人涉收賄洩密 二審首開庭認罪
7
更多編輯台推薦新聞：