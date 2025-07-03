今年度經發會7月下旬啟動 AI新十大建設可望成焦點

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院7月下旬將再啟動經濟發展委員會，AI新十大建設可望成為會議重點。行政院長卓榮泰今天表示，AI新十大建設內容涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向，並會融入AI元素，期盼促進AI產業化、產業AI化。

行政院長卓榮泰去年上任後，設置行政院經濟發展委員會，委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。經發會依要點可邀請50位至60位經濟顧問，聘期2年，為無給職。

創新經濟組由前行政院副院長林信義擔任召集人、均衡台灣組召集人為工總名譽理事長許勝雄，包容成長組召集人則由中研院院士朱敬一出任。

行政院今天透過新聞稿指出，行政院副院長鄭麗君今天主持「行政院智慧國家推動小組」第6次會議，聽取國家發展委員會報告「AI新十大建設推動方案（草案）」，卓榮泰也出席致詞，並感謝各相關部會及民間委員參與擘劃台灣下一階段在科技經濟領域的重要發展與成就。

卓榮泰表示，國發會、國科會及相關部會刻正研擬「AI新十大建設」草案，內容涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向，並在其中逐步融入AI元素，結合科技與產業的未來發展，期盼促進AI產業化、產業AI化，同時加上總統賴清德全力推動的5大信賴產業，期盼引領國內百工百業逐步邁向新的境界，加速實現數位轉型。

他強調，未來發展主權AI、算力建設、智慧政府、資料治理等基礎建設，以及培育人才與均衡發展，都是政府施政重要面向，同時在關鍵技術部分，也將強化矽光子、量子電腦、智慧機器人、無人載具等領域。

卓榮泰日前曾說，會將AI新十大建設送經發會討論。他今天也提到，行政院7月下旬起，將再度啟動行政院經濟發展委員會，創新經濟、均衡台灣及包容成長3大分組將於每週分別召開一次會議，顧問會議結束後再正式召開今年度「行政院經濟發展委員會」，除討論去年會議成果與執行工作，也會進一步擘劃下一階段的重要進展。

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卓榮泰說，相信經發會將與「行政院智慧國家推動小組」相輔相成，成為帶動國家各項進步的多重引擎。

鄭麗君則在聽取委員建議後指出，政府將帶頭做好智慧政府及資料治理的基礎工作，並持續盤點發展AI所需的法制架構、持續滾動調整，而在智慧應用面向，政府也將致力打造「全民智慧生活圈」，包括智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧防災等，需要政府跨部會結合地方政府、民間產業一起協作。（編輯：謝佳珍）1140703