美股那指再創新高 投顧：台股7月留意關稅與匯損
2025/7/4 08:21
（中央社記者江明晏台北4日電）美股標普500及那指再創新高，台股3日漲135.23點，收在22712.97點，投顧分析，新台幣升值熱錢湧入，短線仍有利多方，但市場仍要觀察關稅談判結果、匯損對財報的衝擊揭曉，以及第3季是否旺季不旺等風險。
美股因獨立日提早收盤，由於就業數據優於預期，加上總統川普（Donald Trump）的大型減稅措施題材，華爾街股市勁揚，標普500及那指再創新高。台積電ADR小漲0.51%，輝達股價漲逾1.3%。
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台股3日漲135.23點，收在22712.97點，成交金額新台幣3743.61億元。三大法人合計買超292.32億元，其中，自營商買超53.45億元，投信賣超54.34億元，外資及陸資買超293.21億元。
投顧指出，新台幣升值熱錢湧入，預料短線仍有利多方；不過進入7月關鍵時刻，包括關稅談判結果、匯損對於財報衝擊揭曉，特別是經歷一波急單拉貨熱潮，第2季淡季不淡是否造成第3季旺季不旺，畢竟多數產業缺乏AI效應加持，且台經院製造業景氣轉為衰退藍燈，為15個月來首見，皆為需要留意的風險。（編輯：林家嫻）1140704
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