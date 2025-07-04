加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

美股那指再創新高 投顧：台股7月留意關稅與匯損

2025/7/4 08:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）美股標普500及那指再創新高，台股3日漲135.23點，收在22712.97點，投顧分析，新台幣升值熱錢湧入，短線仍有利多方，但市場仍要觀察關稅談判結果、匯損對財報的衝擊揭曉，以及第3季是否旺季不旺等風險。

美股因獨立日提早收盤，由於就業數據優於預期，加上總統川普（Donald Trump）的大型減稅措施題材，華爾街股市勁揚，標普500及那指再創新高。台積電ADR小漲0.51%，輝達股價漲逾1.3%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台股3日漲135.23點，收在22712.97點，成交金額新台幣3743.61億元。三大法人合計買超292.32億元，其中，自營商買超53.45億元，投信賣超54.34億元，外資及陸資買超293.21億元。

投顧指出，新台幣升值熱錢湧入，預料短線仍有利多方；不過進入7月關鍵時刻，包括關稅談判結果、匯損對於財報衝擊揭曉，特別是經歷一波急單拉貨熱潮，第2季淡季不淡是否造成第3季旺季不旺，畢竟多數產業缺乏AI效應加持，且台經院製造業景氣轉為衰退藍燈，為15個月來首見，皆為需要留意的風險。（編輯：林家嫻）1140704

#台積電ADR
#升值
#美股
#新台幣
#標普500
#台股
#輝達
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股292.32億元
50
更多編輯台推薦新聞：