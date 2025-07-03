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西部海域蚵棚漂流至基隆 市府裝定位器確保航安

2025/7/3 18:30（7/3 19:36 更新）
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2025年至今已有10餘座西部海域蚵棚漂流到基隆海域，基隆市政府特與民間業者合作，在蚵棚上裝設定位器，讓漁船得以追蹤蚵棚動向，避免撞上造成漁船受損或人員傷亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月3日
2025年至今已有10餘座西部海域蚵棚漂流到基隆海域，基隆市政府特與民間業者合作，在蚵棚上裝設定位器，讓漁船得以追蹤蚵棚動向，避免撞上造成漁船受損或人員傷亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月3日
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）台灣西部海域蚵棚近期漂流至基隆，基市府與民間業者合作，在蚵棚裝設定位器，讓漁船得以追蹤蚵棚動向，避免撞上造成漁船受損，甚至人員傷亡。

潛水教練王銘祥今天指出，每年5月、6月西南氣流增強時，西部海域的蚵棚受到強勁氣流影響，造成固定蚵棚的繩子斷裂往北部漂流，觀察今年至今已有10餘座蚵棚漂到基隆海域。

王銘祥說，漁船夜航若未發現，恐撞上蚵棚發生海難，在蚵棚裝上類似自動識別系統（AIS）的定位器後，船上航儀系統會顯示訊號點，可提前避開蚵棚以免撞上。

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娛樂漁船船長項彥豪說，由於蚵棚不時會漂到航道附近，加上蚵棚貼近海面雷達偵測不到，漁船一旦撞上，恐造成螺旋槳受損，近期他都會派船員至船頭戒備，夜間航行時也會降低速度，以便提前因應避免撞上蚵棚。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，只要發現漂流蚵棚，市府就會請漁船業者協助，在蚵棚掛上定位器，提醒往來船隻留意，今年會將漂流的蚵棚集中在不影響航道的海域，並加裝夜間警示照明，可形成天然浮魚礁，市府將待量能足夠時，一併處理蚵棚。（編輯：林恕暉）1140703

#基隆市政府產業發展處
#王銘祥
#基隆市政府
#蔡馥嚀
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