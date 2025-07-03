衛生棉之亂後 中國頒布新國家標準整治市場亂象

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）中國社會去年11月出現質疑衛生棉品質的聲浪，眾多品牌衛生棉被發現長度虛報、衛生棉pH值標準寬鬆等問題。中國官方1日實施新發布的強制性國家標準「一次性使用衛生用品衛生要求」，明確標準、加強品質檢測，整治市場亂象。

據央視新聞、新華社等媒體報導，由中國國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）發布的強制性國家標準「一次性使用衛生用品衛生要求」，7月1日正式實施，取代了此前2002年的版本。

報導提到，新標準調整了適用範圍，明確「一次性使用衛生用品」主要包括婦女經期衛生用品、排泄物衛生用品（不包括廁所用紙）和衛生濕巾、抗菌劑、抑菌劑等其他衛生用品，增加了衛生濕巾、抗菌劑、抑菌劑等類別的術語和定義。

報導表示，同時新標準也細化原材料衛生要求，增加原材料禁用物質和生產用水要求；優化生產過程衛生要求；強化產品衛生要求，按風險等級增加pH值等指標；更新和補充相關檢測方法，調整真菌檢測方法等。

報導提到，此次修訂新國家標準禁用回收材料，將使黑心棉徹底出局，破除虛標陷阱。

在中國，女性生理用品相關議題長期受到關注，5年前有人在網路販售「散裝衛生棉」，100片衛生棉僅需人民幣16至25元（約新台幣64至100元），但因該產品無生產日期、無生產廠家、無生產地址（三無），消費者權益未受到保障。

2024年11月初，中國社會間再度出現質疑衛生棉品質的聲浪，眾多品牌的衛生棉被發現長度虛報、衛生棉pH值標準寬鬆、內容物可疑等問題。今年3月15日，央視播出揭黑新聞，稱有公司購買其他廠家的殘次品，粉碎成回收材料再生產成劣質衛生棉販售。

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中華女子學院婦女發展學院教師左玲今年3月底在中國婦女報上撰文談論衛生棉品質問題。她表示，中國法律法規對衛生棉生產有明確規定，但監管部門未嚴格執行法律法規，實際監管過程中存在漏洞。

她說，社會對女性衛生健康關注度低，需求難以合理表達。公眾對衛生棉問題的曝光和維權缺乏持續關注度，女性健康問題在討論中往往被邊緣化。（編輯：邱國強）1140703