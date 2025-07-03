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捷運汐東線要徑新設雨水箱涵 解決南陽街水患

2025/7/3 18:50
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（中央社記者趙敏雅新北3日電）捷運汐止東湖線要徑工程於2023年底啟動，新北市政府捷運工程局今天表示，昨天完成新設雨水箱涵與既有排水系統銜接通水作業，將可解決汐止區南陽街涵洞一帶遇雨積淹水沉痾。

新北市捷運局長李政安透過新聞稿表示，為加速汐止東湖線主體工程進度，預先排除橋梁基礎與管線衝突，2023年12月率先啟動要徑工程，去年底完成大同路自來水管線遷移，同步施作的雨水箱涵，6月底與南陽街既有排水系統銜接完成，將有效紓解強降雨時積水壓力。

李政安說，新設雨水箱涵，全長約610公尺，連接內溝溪，尾端以直徑1000毫米的RCP（鋼筋混凝土管）銜接南陽街既有的排水系統。

李政安表示，施工過程需跨越汐止通往台北市的重要幹道，加上地下管線錯綜複雜，遇到建築物結構，面臨諸多技術挑戰，在市府和工程團隊合作下，順利完成接管與通水作業，未來可避免南陽街遇雨積淹水的情況再次發生，後續將完成箱涵的結構和回填作業。

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新北市捷運局補充，汐東線要徑工程完成自來水與新設雨水箱涵後，接續拓寬吉林街與福德三路，而汐東線主體工程也在今年3月開工，將持續整合各項基礎建設資源。

新北市捷運局表示，統包工程開工後，6個月內進行地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫等前置作業，預計9月開始圍籬與基樁施工，朝2032年完工目標努力。（編輯：陳清芳）1140703

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