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韓影帝趙震雄關心許光漢當兵 來台笑喊想試吃香菜

2025/7/3 19:51
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（中央社記者王心妤台北3日電）韓國影帝趙震雄因台北電影節放映代表作「非常警探」來台，並將擔任5日的頒獎人。他透露有跟正在服役中的許光漢視訊聯絡，因為難忘台灣美食，更笑說不敢吃的香菜也能吃看看。

趙震雄曾獲得多次入圍大鐘、百想藝術大賞、青龍獎的男主角跟男配角獎，甚至被韓國影迷認為是最受信賴的演員之一。趙震雄此次是第四度訪台，而他也曾跟許光漢在影集「無路可走：輪盤賭」中合作。

趙震雄今天受訪表示，知道許光漢目前服役中，兩人日前也有視訊聯絡，他更隔空對許光漢喊話：「你過得好嗎？」他表示，合作過程中感受到許光漢對於演戲的熱情，也敬佩許光漢的工作態度，希望之後還有合作機會。

趙震雄多次來台，他喜歡「蒼蠅頭」，更笑說：「我不喜歡香菜，但因為在這邊吃到的料理都很好吃，我在韓國不吃香菜的，但說不定在這裡就能吃了。」而他的演員好友李帝勳、金南佶、朱智勳都曾來台灣舉辦見面，趙震雄透露好友們都有向他炫耀曾來台辦見面會，「但這次之後，我回去也可以跟他們炫耀了。」

趙震雄在韓國影視作品多飾演刑警、硬漢等形象的角色，被問到私下的個性，他笑說：「那其實是作品裡的樣子。我其實是有點膽小、雞婆，如果有哪邊做不好就會想要趕快處理，其實也不能說很正義的人。」

趙震雄表示，曾看過「想見你」、「不能說的秘密」等台灣電影，細膩的情感總在他的心裡迴盪許久，「可能因為這種情緒比較少出現在我身上，透過電影也能感受到。」

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另外，趙震雄透露執導台韓合製影集「野獸」（暫譯）還在開發劇本中，之前也來台尋找合作的機會，希望籌措到更多資金，也期待有在台灣更多地方取景。

台北電影獎將於5日在中山堂頒獎。（編輯：李淑華）1140703

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