美國務卿盧比歐取消訪問日韓 聚焦中東局勢

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（中央社華盛頓/東京4日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）為了專注處理中東事務，已取消原訂首次對日本和南韓的訪問。

盧比歐原本預計7日抵達東京，展開他的首次亞洲行。但他已通知日本與南韓政府將延後行程。

盧比歐原訂在日本會晤首相石破茂與外務大臣岩屋毅，雙方將討論美國關稅政策與中東局勢，以及中國、俄羅斯與北韓相關議題。

盧比歐將改為出席美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訂於7日在華府舉行的會議。

消息人士指出，國務院官員2日在會議中決定取消行程。加薩（Gaza）的暫時停火談判似乎取得進展，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）可能在60天內釋放10名活著的人質，並交還18具遺體。

盧比歐原本計劃在前往馬來西亞的途中訪問日本和南韓，他原訂於7月10日和11日在馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）和東亞外長會議。

兩名美國國務院官員證實，盧比歐此行將取消訪問日本與南韓。

南加州大學（University of Southern California）國際關係學教授葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，這項決定凸顯盧比歐身兼國務卿與川普代理國安顧問所帶來的問題。

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他說：「盧比歐同時擔任國務卿和國家安全顧問，分身乏術。」

葛羅斯曼說：「川普政府在美國重要盟友日本與南韓正需要加強關係的時刻，卻選擇放任不管，尤其是在貿易關稅爭議不斷，以及傳出華府計劃從這些盟國基地撤軍的風聲下。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140704