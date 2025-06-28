美國打擊伊朗核設施 分析：動搖中國東升西降論調

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（中央社台北28日電）美國日前對伊朗3處關鍵核設施發動空襲，專家紛紛解讀其外溢效應。有分析認為，美國力量的復甦動搖了中國政治精英宣稱的「東升西降」論調，並且讓中方對他國的支持顯得空洞。

在以色列先前和伊朗交戰之際，美軍21日對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」，期間7架B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）及數十架加油機協同作業，從美國中西部密蘇里州到伊朗進行超過30小時的往返飛行。

美軍對以伊戰事的介入震撼全球，外界除了聚焦其對中東政治格局的重塑，也關注對於中國及台海戰事有何影響。

英國廣播公司（BBC）中文網27日報導，美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）高級研究員藍若思（Elisabeth Larus）說，若美國此次針對伊朗核武的任務最終成功，北京將再次意識到美國並非「受傷的霸權」（wounded hegemon）。「這次行動正是證明美國仍具備軍事實力和優勢的事件之一。」

德國智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析師宋高祖（Claus Soong）認為，美國力量的復甦動搖了中國政治精英宣稱的「東升西降」論調，也削弱了中國提出的「替代全球秩序」的宣稱之吸引力。因為在美國襲擊伊朗後，這些宣稱如今「似乎顯得空洞——僅是無軍事力量支撐的言辭」。

他說，作為以色列的盟友，美國憑藉強大軍事力量對伊朗進行軍事干預；而作為伊朗的親密夥伴，中國只能呼籲緩和局勢，缺乏實質籌碼，避免捲入衝突。

他認為，儘管中國在中東的經濟利益日益增長，但其並非主要安全參與者，角色因而受限。

不過，藍若思分析也指出，中國需要中東的穩定環境以維持石油流動。伊朗有90%的石油出口到中國，雙方還簽署了4000億美元的戰略合作計劃。若因戰爭導致油價飆升，將加劇中國經濟挑戰，這是北京不願看到的局面。

宋高祖說，美國對伊朗的強勢介入讓北京擔憂對台灣動武的風險。因為這顯示，當華盛頓認為必要時，它有能力且願意果斷行動，並以低成本取勝。

匈牙利國際事務中心（Hungarian Institute of International Affairs, HIIA）教授奈吉（Stephen Nagy）則說，不能將伊朗處境與中國直接類比。

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他說，北京是核大國，也是全球經濟關鍵部分，攻擊北京可能引發大規模甚至核戰。但他也同意，空襲伊朗核設施「表明美國願意使用精準武力實現戰略目標，也顯示能在衝突中摧毀中國依賴的能源儲備等戰略資產」，這強化美國威懾力，但不直接挑釁北京。

香港南華早報報導，北京大學海洋戰略研究中心胡波認為，從長遠來看，印太仍是華盛頓的主要戰略重點。美國這次是針對伊朗經濟與社會不穩定、報復能力有限，進行了「選擇性干預」，這不等同全面介入，因此不會延緩或削弱華盛頓對中國的戰略壓力。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140628