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伊朗最高領袖：美空襲未造成重大影響 對美也無好處

2025/6/26 20:46
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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗最高領袖哈米尼今天表示，在為期12天的伊朗與以色列戰爭中，美軍對伊朗核設施的空襲行動「未造成重大影響」，也未給美國帶來任何好處；他並強調，伊朗絕不會投降。

法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗國營電視台轉播的演說中表示，「他們（美國）攻擊了我們的核設施，這當然應該在國際法庭上受到刑事起訴，但他們的所作所為沒有造成任何重大影響。」

提及聲稱已「徹底摧毀」伊朗核計畫的美國總統川普時，哈米尼指出，川普「以不尋常的方式誇大事態。事實證明他需要這樣做，因為聽到這些話的所有人都知道，這些話是為了隱藏另一個真相」。

面對川普喊話要伊朗投降，哈米尼也回應，「美國總統在聲明中表示，伊朗必須投降…這已經不是濃縮鈾的問題，也不是核工業的問題，而是伊朗投降的問題」。

他強調：「這種事（投降）絕對不會發生，永遠不會發生」。

哈米尼也揚言，若美國再度攻擊伊朗，德黑蘭將對中東地區的美軍基地進行更多打擊。

稍早哈米尼透過國營媒體伊朗通訊社（IRNA）發布24日以伊停火以來的首份聲明。他在聲明中表示，美國「直接參與了這場戰爭，因為他們相信如果拒絕干預，將導致猶太復國主義（Zionist，指以色列）政權徹底覆滅」，但這場戰爭「並未給美國帶來任何好處」。

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聲明稱：「伊朗伊斯蘭共和國不僅贏得勝利，也報復了美國，給了他們一記重擊。」

哈米尼還宣稱：「我想祝賀偉大的祖國伊朗…戰勝了虛假的猶太復國主義政權。」（譯者：施施/核稿：洪啓原）1140626

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