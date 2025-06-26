川普：伊朗未能在美軍攻擊前移走核材料

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）美軍上週末對伊朗3個核設施發動攻擊，衛星影像顯示，美國攻擊前幾天，多輛卡車停在福爾多核設施外面，疑被用來轉移濃縮鈾庫存。美國總統川普今天指出，那些卡車是用來掩蓋通風井，「沒有任何東西從設施中被移出」。

美軍上週末對伊朗3個核設施發動攻擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan），川普（Donald Trump）政府堅稱這波行動徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施。

不過，美媒先前報導，衛星影像顯示，在美國發動大規模空襲的前幾天，多輛卡車排在福爾多核設施外面，外界揣測，德黑蘭當局可能已在攻擊前移走濃縮鈾庫存。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天在五角大廈舉行記者會說明美軍對伊朗攻擊的成果時被問及此事，赫格塞斯表示，根據他所看到的資訊，「沒有任何跡象顯示我們沒有精確命中那些地點上，我們原本想要打擊的目標」。

媒體進一步追問，是否確定沒有任何濃縮鈾被移出，赫格塞斯說，「當然，我們正在觀察每個面向」。

川普隨後也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，那些是水泥工人的汽車和小卡車，試圖用來掩蓋通風井，「沒有任何東西從設施中被移出，那會太花時間、太危險，且東西又重又難搬！」

此外，凱恩於記者會表示，在這波行動中，美軍向目標投放GBU-57巨型鑽地彈。在攻擊福爾多設施後，目前已知的部分是，武器被正確建造、測試且裝載，在符合速度、參數下被投放；所有武器都被引導到預定的目標和瞄準點，武器如設計目的發揮作用，「意即發生爆炸」。

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他指出，美國透過情報得知，也看到這些爆炸。參與任務的後方戰機飛行員也目睹第一波武器爆炸，並說道「這是我見過最亮的爆炸，看起來就像白天一樣」。

凱恩也在記者會上播放一段影片，展示巨型鑽地彈可發揮的效力。（編輯：陳彥鈞）1140626