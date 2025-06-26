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CIA掌握可靠情資：伊朗核設施遭美空襲重創 重建需數年
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CIA掌握可靠情資：伊朗核設施遭美空襲重創 重建需數年

2025/6/26 08:42（6/26 08:54 更新）
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衛星圖顯示，伊朗納坦茲附近地下鈾濃縮設施遭到美國空襲後，22日出現一個彈坑。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
衛星圖顯示，伊朗納坦茲附近地下鈾濃縮設施遭到美國空襲後，22日出現一個彈坑。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫今天表示，一系列可靠情報指出，伊朗核子計畫遭到美國近日空襲重創，伊朗數個重要設施被摧毀，重建需要費時數年。

路透社報導，雷克里夫（John Ratcliffe）在聲明中說：「這包括來自一個歷來可靠且準確的消息來源/方法的新情報，顯示數個伊朗關鍵核設施已被摧毀，將需要數年時間才能重建。」

法新社提到，伊朗政府稍早表示，伊朗核子設施「嚴重毀損」。

專家提出另一個關鍵問題是伊朗是否在為因應空襲做準備時，已將約400公斤的濃縮鈾轉移到其他地方。美國總統川普政府今天反駁這種說法。

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白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞（Fox News）：「我可以告訴大家，美國並未發現任何跡象顯示這些濃縮鈾在空襲前已被轉移，我也看到了不實報導。」

她說：「至於現在地面上的狀況，由於21日晚間空襲成功，這些被埋在數公里深處。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140626

美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
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