CIA掌握可靠情資：伊朗核設施遭美空襲重創 重建需數年

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫今天表示，一系列可靠情報指出，伊朗核子計畫遭到美國近日空襲重創，伊朗數個重要設施被摧毀，重建需要費時數年。

路透社報導，雷克里夫（John Ratcliffe）在聲明中說：「這包括來自一個歷來可靠且準確的消息來源/方法的新情報，顯示數個伊朗關鍵核設施已被摧毀，將需要數年時間才能重建。」

法新社提到，伊朗政府稍早表示，伊朗核子設施「嚴重毀損」。

專家提出另一個關鍵問題是伊朗是否在為因應空襲做準備時，已將約400公斤的濃縮鈾轉移到其他地方。美國總統川普政府今天反駁這種說法。

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白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞（Fox News）：「我可以告訴大家，美國並未發現任何跡象顯示這些濃縮鈾在空襲前已被轉移，我也看到了不實報導。」

她說：「至於現在地面上的狀況，由於21日晚間空襲成功，這些被埋在數公里深處。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140626