川普：以色列同意60天停火條件 籲哈瑪斯接受提案

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓1日專電）以色列總理尼坦雅胡預計下週訪美之際，美國總統川普今天表示，他的團隊和以色列針對加薩問題進行富有成效的會議，以方已同意敲定60天停火的必要條件；他並敦促哈瑪斯接受這項最終提案。

川普（Donald Trump）上週曾表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）有望在「下週之內停火」。

他今天傍晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他派出的代表今天和以色列團隊針對加薩問題進行長時間且富有成效的會議，「以色列已同意敲定60天停火的必要條件」，在這段時間內，美國將與各方合作，以終結這場戰爭。

川普還說，一直居中努力促成和平的卡達和埃及，將轉達這項最終提案。他期盼，為了中東地區的益處，哈瑪斯會接受這項提案，因為條件不會變得更好，「只會變得更差」。

不過，川普未在貼文中提及有關這項停火協議的更多細節。

先前有報導指出，川普在促成以色列和伊朗停火後，正敦促尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）結束和哈瑪斯在加薩長達20個月的戰爭，以色列國內也出現相同呼聲。

外電報導，在美國加強施壓加薩停火之際，一名美國官員昨天表示，尼坦雅胡將於7月7日訪問華府，與川普進行會談。這將是自川普今年1月重新執政以來，尼坦雅胡第3次造訪白宮。

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川普今早向媒體表示，他將與尼坦雅胡討論加薩問題等議題。

哈瑪斯於2023年10月對以色列發動大規模攻擊，以色列隨後宣布進入戰爭狀態，並對加薩走廊發動反擊，戰爭持續至今。（編輯：陳慧萍）1140702