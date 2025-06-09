以色列找到遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列軍方今天指出，已經確定穆罕默德．辛瓦遺體所在並且確認其身分。他被視為加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯的領導人，以方表示他於3週前命喪以軍空襲。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「在以色列國防軍（IDF）一次有針對性的行動中…並且在完成身分確認程序後，現在已經確定穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）的遺體位在汗尤尼斯（Khan Younis）歐洲醫院（European Hospital）下方的地下坑道路線中。」

軍方表示，穆罕默德．辛瓦於5月13日與其他數位哈瑪斯（Hamas）成員一起遭到「殲滅」。

軍方指出：「在對地下坑道路線的搜查中發現穆罕默德．辛瓦的幾件物品…以及發現其他情報，已移交進一步調查。」

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）說，他們已經透過「核對DNA和其他檢驗」確認，遺體確實是穆罕默德．辛瓦。

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以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5月28日證實軍方已經擊斃穆罕默德．辛瓦。穆罕默德．辛瓦是前哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）胞弟。亞雅．辛瓦也在加薩戰爭中被以色列部隊擊斃。

以色列指控亞雅．辛瓦策劃2023年10月7日哈瑪斯對以色列的攻擊，引發加薩戰爭。他於去年10月喪命。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140609