以軍加薩糧食發放中心外開火 釀31死、約200傷

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（中央社加薩巿11日綜合外電報導）加薩民防機構指出，以色列部隊今天對等待進入一個美國支持的糧食發放中心的民眾開火，造成31人喪生，約200人受傷。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「由於以色列坦克和無人機對數以千計民眾開火，我們至少運送31名烈士、約200名傷者。這些民眾當時在前往該美國援助中心領取糧食途中。」

以色列軍隊沒有立即回覆法新社的置評請求。

媒體在加薩走廊（Gaza Strip）受到限制，由於難以前往現場，法新社無法針對民防機構宣布的死亡人數進行獨立查證。

巴薩爾表示，數以千計巴勒斯坦人從當地時間凌晨2時就開始聚集，希望進入受到美國和以色列支持的該糧食分發中心。

路透社則引述當地衛生官員報導，以色列軍隊今天對加薩走廊的襲擊行動至少造成35名巴勒斯坦人死亡，其中大部分命喪美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）位在加薩中部的援助場所。

在西法醫院（Shifa Hospital）和聖城醫院（Al-Quds Hospital）的醫務官員表示，這些人朝之前為那札林（Netzarim）聚落的該援助場所靠近時遇襲，至少有25人喪生，數十人受傷。

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他們表示，以軍對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）展開襲擊，則造成另外10人死亡。

以色列軍隊對此迄無評論。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140611