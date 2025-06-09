加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

瑞典「環保少女」援助船遭扣 以色列：表演結束了

2025/6/9 13:03（6/9 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
載有包括瑞典「環保少女」童貝里等12人的瑪德林號試圖突破加薩走廊海上封鎖，以色列官員8日表示，已攔截控制這艘船隻。（Israel Foreign Ministry via X/Handout via 路透社）
載有包括瑞典「環保少女」童貝里等12人的瑪德林號試圖突破加薩走廊海上封鎖，以色列官員8日表示，已攔截控制這艘船隻。（Israel Foreign Ministry via X/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列官員今天表示，以色列軍隊已控制1艘試圖突破加薩走廊海上封鎖的援助船，這艘船上載有包括瑞典「環保少女」童貝里在內等12人，目前正朝以色列1個港口前進。

綜合路透社與法新社報導，這艘懸掛英國國旗的「瑪德林號」（Madleen）由親巴勒斯坦的自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）營運，原計劃明天稍晚運送象徵性的援助物資進入加薩（Gaza），藉以提升國際社會對當地人道危機的重視。

然而自由船隊聯盟在社群媒體Telegram表示，這艘船在靠岸前，於夜間遭到攔截。以色列外交部隨後證實已控制該船。

以色列外交部在X寫道：「這艘『名人們的自拍遊艇』正安全駛往以色列岸邊。船上乘客預計將返回各自國家。」

以色列外交部隨後補充，所有乘客平安無恙。「他們獲得了三明治和飲水，這場表演落幕了。」

這艘小船載著瑞典氣候活躍人士童貝里（Greta Thunberg），以及法國歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）等人。

哈桑在X發文表示：「『自由船隊聯盟』的船員在凌晨2時左右於國際水域遭以色列軍隊逮捕。」一張照片顯示瑪德林號船員雙手高舉，穿著救生衣坐在船艙內。

這艘小船載有一小批人道援助物資，包括米與嬰兒奶粉。以色列外交部表示，這些物資將被運往加薩。

以色列外交部還說，船上那些少量的援助物資，將經由真正的人道主義管道運往加薩。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天下令軍方阻止瑪德林號進入加薩，宣稱這是支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的宣傳活動。

google news透過 Google News追蹤中央社

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）支持自由船隊聯盟的行動，她今天還敦促其他船隻挑戰以色列對加薩的封鎖。

艾班尼斯在X上寫道：「瑪德林號的旅程或許已經結束，但使命尚未完成。每個地中海港口都應派遣船隻援助並聲援加薩。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140609

延伸閱讀
瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以色列防長下令阻擋反以封鎖飢餓加薩 自由船隊聯盟冒險送人道物資哈瑪斯允釋放美籍人質 以總理：不會停火或釋放巴囚
艾班尼斯
加薩遇襲120死 哈瑪斯：人道救援是談判最低要求
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列找到遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃
14
更多編輯台推薦新聞：