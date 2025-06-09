瑞典「環保少女」援助船遭扣 以色列：表演結束了

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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列官員今天表示，以色列軍隊已控制1艘試圖突破加薩走廊海上封鎖的援助船，這艘船上載有包括瑞典「環保少女」童貝里在內等12人，目前正朝以色列1個港口前進。

綜合路透社與法新社報導，這艘懸掛英國國旗的「瑪德林號」（Madleen）由親巴勒斯坦的自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）營運，原計劃明天稍晚運送象徵性的援助物資進入加薩（Gaza），藉以提升國際社會對當地人道危機的重視。

然而自由船隊聯盟在社群媒體Telegram表示，這艘船在靠岸前，於夜間遭到攔截。以色列外交部隨後證實已控制該船。

以色列外交部在X寫道：「這艘『名人們的自拍遊艇』正安全駛往以色列岸邊。船上乘客預計將返回各自國家。」

以色列外交部隨後補充，所有乘客平安無恙。「他們獲得了三明治和飲水，這場表演落幕了。」

這艘小船載著瑞典氣候活躍人士童貝里（Greta Thunberg），以及法國歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）等人。

哈桑在X發文表示：「『自由船隊聯盟』的船員在凌晨2時左右於國際水域遭以色列軍隊逮捕。」一張照片顯示瑪德林號船員雙手高舉，穿著救生衣坐在船艙內。

這艘小船載有一小批人道援助物資，包括米與嬰兒奶粉。以色列外交部表示，這些物資將被運往加薩。

以色列外交部還說，船上那些少量的援助物資，將經由真正的人道主義管道運往加薩。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天下令軍方阻止瑪德林號進入加薩，宣稱這是支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的宣傳活動。

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聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）支持自由船隊聯盟的行動，她今天還敦促其他船隻挑戰以色列對加薩的封鎖。

艾班尼斯在X上寫道：「瑪德林號的旅程或許已經結束，但使命尚未完成。每個地中海港口都應派遣船隻援助並聲援加薩。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140609