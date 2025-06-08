反以封鎖飢餓加薩 自由船隊聯盟冒險送人道物資

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（中央社記者施婉清開羅8日專電）自由船隊聯盟一船隻於數日前自義大利出發，滿載人道救援物資與12名國際活動人士，向加薩運送物資，欲突破以色列封鎖，完成人道援助。國際社會對以色列的譴責聲浪日漸高漲，數個人權團體指控以色列將飢荒作為戰爭手段對付加薩人民。

聯合國5月警告說，加薩人民已經「100%」全面陷入飢荒風險。

自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）中一船隻「瑪德林號」（Madleen）數天前懸掛起英國國旗，滿載救援物資，還有12名以歐洲國家為主（一名來自土耳其）的活動人士，從義大利的西西里島出發，準備前往加薩執行人道援助行動。

自由船隊聯盟中的一個成員組織「打破加薩封鎖國際委員會」7日發表聲明說，自由船隊聯盟反對以色列對加薩進行封鎖，已派遣「瑪德林號」進入埃及水域，正準備接近加薩領海。瑪德林號將持續與國際法律和人權機構保持通訊，以確保船上人員安全。

委員會也警告，任何攔截行動都將構成「公然違反國際人道主義法」罪行。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，船上的德國人權活動人士阿卡爾（Yasemin Acar）對媒體說，目前航行狀況都順利，雖然過程中有發現數架無人機接連不斷在他們船隻上方飛過。

阿卡爾還說：「我們完全了解參加此次行動可能出現的後果。如果以色列確實攻擊我們，這將構成另一項戰爭罪。」

同在船上的歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）敦促各國政府，保障自由船隊聯盟的船隻能安全抵達加薩。

哈桑另表示，已有200多名歐洲議員共同簽署一封致以色列的公開請願書，呼籲以色列讓「瑪德林號」和船上的人道救援物資進入加薩。

哈桑補充說，任何支持者，可進入自由船隊聯盟官方網站首頁，點選「簽署」請願書，來支持讓「瑪德林號」安全抵達加薩。目前已有超過100萬人參與簽署行動。

國際特赦組織6日發表聲明說，「瑪德林號」此次航行是一項重要的團結倡議，並說加薩現在正處於嚴峻的「人為」人道主義災難中，完全無任何理由阻礙人道援助。

以色列自3月2日開始封鎖人道援助進入加薩，同時單方面違反停火協議，不斷對巴勒斯坦人居住的加薩和約旦河西岸進行軍事行動，摧毀各項基礎設施和建築，造成更多人員傷亡，更使加薩地區內200多萬巴勒斯坦人無糧可食。

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金字塔報報導，自2007年以來，加薩這片巴勒斯坦領土便開始遭受以色列的海上封鎖。現在加薩在以色列的數月封鎖和軍事入侵下，更已引發嚴重的人道主義危機。國際社會譴責聲浪日漸高漲。

數個人權團體指控以色列將飢荒作為戰爭手段；聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人萊克（Jens Laerke）5月在聯合國網站上公開指責，加薩已成為地球上最饑餓的地方，而且是全球唯一一個全民一致陷於饑荒風險的地區。（編輯：陳承功）1140608