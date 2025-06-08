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瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以色列防長下令阻擋

2025/6/8 21:27（6/8 22:32 更新）
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瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士乘船前往加薩，欲進行人道救援。（圖取自instagram.com/gretathunberg/）
瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士乘船前往加薩，欲進行人道救援。（圖取自instagram.com/gretathunberg/）
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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士正搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，不過以色列國防部長卡茲今天下令軍方阻止這艘船抵達加薩。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）透過辦公室發布聲明稱，他已下令軍方阻止自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）救援船「瑪德林號」（Madleen）抵達加薩走廊（Gaza Strip）。

「瑪德林號」數日前自義大利西西里島出發，滿載人道救援物資以及童貝里（Greta Thunberg）等12名國際倡議人士，欲突破以色列封鎖，向加薩運送人道救援物資。

根據國際特赦組織（Amnesty International）6日發布的聲明，「瑪德林號」此次航行是基於「重要的團結倡議」，加薩現正面臨「全球最嚴峻的人為人道主義災難之一」，因此以色列「完全沒有正當理由」阻礙人道援助。

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卡茲今天表示，以色列不會允許任何人突破針對加薩的海上封鎖，封鎖目的則是為避免巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）取得武器。

卡茲指出：「致抱持反猶太思想的童貝里及她的夥伴們、哈瑪斯的宣傳工具：我明確地告訴你們，回頭吧，因為你們不可能到得了加薩。」（譯者：陳正健/核稿：施施）1140608

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